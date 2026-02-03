У Харкові вимушено зливають воду з батарей після атаки на ТЕЦ

Внаслідок обстрілу Харкова по енергетичній інфраструктурі у місті буде зливатися теплоносій у системі теплопостачання у деяких будинках — деталі в нашому матеріалі.

У Харкові зливають воду з батарей: деталі

Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, це рішення було важким для ухвалення, однак необхідним. Щоб не допустити замерзання мережі, з 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, буде злито теплоносій.

Атака ворога на критичну інфраструктуру не лишає іншого варіанту.

У зв’язку з цим у Харкові цілодобово працюватиме 101 Пункт незламності, де можна буде зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячі напої.

Крім того, у місті можливі перебої в роботі міського електротранспорту — для уникнення великих затримок було запущено додаткові автобусні маршрути.

