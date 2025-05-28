Від оцінки кандидатів до реальної служби: як працює Центр рекрутингу Сухопутних військ

Бойові дії не припиняються ні на мить. І поки ти читаєш цей текст, на фронті триває запекла боротьба. Але можна вже зараз стати частиною війни добра проти зла, самостійно доєднавшись до Збройних сил. На щастя, є можливість добровільно вибрати посаду за допомогою рекрутингу.

1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ нагадує, що стати частиною армії можна і без ТЦК і СП. В ЗСУ постійно створюються нові підрозділи, а тому є потреба в поповненні особовим складом.

Як відбувається рекрутинг, чим може допомогти центр і що варто знати про цей процес — читай найважливіше.

Рекрутинг до Сухопутних військ ЗСУ: як проходить процес

Рекрутинг є ключовим процесом для будь-якого підрозділу. Він включає залучення та відбір нових кадрів для заповнення вакантних посад. 1-й Центр рекрутингу проводить пошук нових військових за такою схемою:

планування, під час якого визначають потреби підрозділів у нових військовослужбовцях, створюють профілі посад та розробляють вимоги до кандидатів;

залучення кандидатів — увагу потенційних військових привертають за допомогою оголошень про вакансії на телебаченні чи в медіа, соціальних мережах, публікації інформації на сайті та взаємодією зі ЗМІ;

відбір кандидатів — тих, кого зацікавила служба, оцінюють на основі резюме, співбесід, тестів та інших методів відбору;

інтеграція — майбутньому бійцю допомагають пройти ВЛК, оформити необхідні документи для мобілізації чи підписати контракт, а також адаптуватися до умов служби в обраному підрозділі.

1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України є важливою частиною залучення та відбору нових військовослужбовців. Його діяльність спрямована на забезпечення армії кадрами, що відповідають умовам війни.

А ще це вдала можливість самостійно вибрати собі посаду без втручання сторонніх осіб.

Як працює Центр рекрутингу

1-й Центр рекрутингу залучає нових військових через соціальні мережі, веб-платформи та маркетингові компанії в ЗМІ. Він також співпрацює з освітніми установами, громадськими організаціями та місцевими органами влади.

Військовослужбовці, що працюють в центрі, завжди готові допомогти шукачам посади й надати таку консультацію:

проведення інформаційних кампаній серед населення про умови та переваги служби в ЗСУ;

відбір кандидатів за оцінкою фізичних, морально-психологічних та професійних якостей;

підтримка та повний супровід від оформлення новобранця на військову службу до проходження ВЛК та оформлення документів.

Кожен має можливість долучитися до Сухопутних військ. Для цього залишай заявку онлайн на офіційному сайті центру чи в Telegram-каналі.

Також телефонуй за номером гарячої лінії 0 800 503 696 чи відвідай центр особисто за адресою: Київ, вулиця Ольжича, 10а.

А ще у центрі можна оформити річний контракт 18-24 для вмотивованої молоді. Серед його переваг — одноразова виплата розміром 1 мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами: 200 тисяч після підписання контракту, 300 тисяч після проходження БЗВП і 500 тисяч — після завершення контракту.

Дізнавайся більше про контракт для молоді за посиланням.

Також читай, кого в ЗСУ шукають найчастіше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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