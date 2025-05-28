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Від оцінки кандидатів до реальної служби: як працює Центр рекрутингу Сухопутних військ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Травня 2025, 13:30
Від оцінки кандидатів до реальної служби: як працює Центр рекрутингу Сухопутних військ

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