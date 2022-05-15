Не хочеш стояти у черзі за документом переселенця? Читай, як отримати довідку ВПО у Дії 

Війна зробила мільйони українців внутрішньо переміщеними особами. Проте довідку ВПО, яка дозволяє отримувати соцвиплати, отримали не всі.
Щоб зробити реєстрацію максимально швидкою та зручною, у застосунку Дія розробили алгоритм, як оформити електронну довідку ВПО для дітей та осіб, яких ви представляєте.
З травня скасовуються виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.
Про це повідомила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.
За її словами, виплати будуть отримувати лише ті ВПО, хто проживає там, де зона бойових дій і не може туди повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.
Для цього потрібно буде перейти в розділ Послуги — Отримати статус ВПО і подати заявку.
Далі вказати такі дані:
За кілька днів ваші довідки ВПО мають з’явитися в Дії, а гроші виплатять на картку єПідтримки. Їх можна витратити на будь-які категорії товарів або ж зняти готівку.
Це може бути через перевантаження системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти одночасно. Може видавати помилку. Спробуйте знову через деякий час.
Водночас зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.
Щоправда, у деяких центрах у черзі можна простояти близько трьох тижнів.
Сама довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається заявнику в день подання заяви. У разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, — протягом 15 робочих днів.
Подати заяву на отримання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника.
Адміністративна послуга надається безоплатно.
Коли ти маєш довідку переселенця, можеш додати її у Дію. Для цього необхідно, щоб були наявні всі дані у відповідних реєстрах про переселенця. Тоді довідка ВПО підтягнеться в Дію автоматично.
Якщо ж твоя довідка не відображається у Дії, спробуй оновити застосунок. Якщо ж і це не допомогло, звернись до органів соцзахисту за місцем проживання для уточнення інформації щодо твоїх даних у реєстрі.
Для чого потрібна довідка ВПО в Україні:
Чи має чинність довідка ВПО в Дії — має, юридична сила такої довідки ВПО визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.
Уряд ухвалив рішення про допомогу внутрішнім переселенцям. Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям буде подовжено до 30 квітня. Читай, як отримати 2000 гривень переселенцям через війну.