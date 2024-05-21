Ключовим є мотивація, а погодження проводять командири: мобілізація засуджених в Україні

Нещодавно в Україні ухвалили закон про добровільну мобілізацію увʼязнених осіб. Відомо, що окрім добровільності вибору, не всі увʼязнені зможуть брати участь у визвольних діях проти ворога.

До увʼязнених застосовують умови відбору, а служитимуть вони в окремих підрозділах.

Водночас заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила, що вже понад три тисячі осіб подали заяви на приєднання до лав ЗСУ. Що про це відомо та як служитимуть особи, що були позбавлені волі, розповідаємо далі.

Мобілізація засуджених в Україні: скільки людей подали заяви

За словами Олени Висоцької, вже понад три тисячі увʼязнених осіб подали заяви з бажанням приєднатися до лав ЗСУ.

Водночас вона зазначила, що дійсну кількість добровольців покаже практика.

— Більш як три тисячі людей (подали заяви — ред). Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про яких ми зазначали як потенціал, приєднаються. За попередніми опитуваннями, близько 4,5 тисячі виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися.

Тому коли ми говоримо про кількість засуджених, які хотіли б приєднатися, — це лише попередні дані. Все покаже практика, — додала Висоцька.

Зазначається, що увʼязнені можуть піти до ЗСУ лише добровільно, адже мотивація добровольця є визначальною.

У такий спосіб, особи отримують умовно-дострокове звільнення.

Також заступниця міністра юстиції додала, що частина засуджених вже проходить ВЛК та знайомиться з командирами. Саме останні мають узгодити кандидатуру.

Тоді Мінʼюст передаватиме справи осіб та матеріали до суду, де й буде ухвалено рішення про службу в ЗСУ на умовах закону.

Раніше ми розповідали тобі, чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї у 2024 році.

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