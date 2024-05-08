Мобілізація засуджених: що відомо, кого торкнеться ініціатива та як відбуватиметься

Через страшну війну, яка триває у серці Європи, нині в Україні ухвалюються нові норми та закони щодо мобілізаційного процесу. 8 травня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, за ухвалення проголосувало 279 народних депутатів України.

Що означає законопроект про мобілізацію засуджених, кого це торкнеться та як відбуватиметься мобілізація осіб, позбавлених волі — пояснюємо далі у матеріалі.

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Мобілізація засуджених: що відомо

Очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк пояснила, що законопроект №11079-1 передбачає можливість добровільної мобілізації ув’язнених осіб.

Відомо, що законопроект став спільною ініціативою Міноборони та Генштабу ЗСУ за підтримки Мін’юсту України.

— Законопроект відкриває можливість певним категоріям ув’язнених, які виявили бажання стати на захист своєї держави, долучитись до Сил оборони, — пояснила Шуляк.

Однак мобілізуватися зможуть не всі: Верховна Рада України дозволила лише деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Як буде здійснюватися мобілізація засуджених

За поясненням Олени Шуляк, мобілізація деяких вʼязнів буде реалізовуватись завдяки механізму умовно-дострокового звільнення (УДЗ) тільки за рішенням суду.

Також аспектами законопроекту є:

тільки добровільність такого рішення самим ув’язненим;

згода від командира військової частини;

відповідність психічного стану та стану здоров’я ув’язненого вимогам служби в ЗСУ (проходження попереднього медичного огляду у в’язниці, а далі проходження ВЛК);

понад три роки терміну перебування у в’язниці до закінчення визначеного покарання.

Не можуть бути мобілізовані ув’язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156/1, 258-258/6, частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

ті, хто посягав на життя правоохоронців;

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

ті, хто посідав особливо відповідальне становище, незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їхні заступники та помічники тощо).

Категорія таких мобілізованих буде служити у спеціальних підрозділах.

Мобілізація засуджених буде здійснюватися у межах закону про мобілізацію, який увійде в дію 18 травня. Про інші положення цього закону можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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