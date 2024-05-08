Мобілізація засуджених: що відомо, кого торкнеться ініціатива та як відбуватиметься

Через страшну війну, яка триває у серці Європи, нині в Україні ухвалюються нові норми та закони щодо мобілізаційного процесу. 8 травня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, за ухвалення проголосувало 279 народних депутатів України.
Що означає законопроект про мобілізацію засуджених, кого це торкнеться та як відбуватиметься мобілізація осіб, позбавлених волі — пояснюємо далі у матеріалі.
Очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк пояснила, що законопроект №11079-1 передбачає можливість добровільної мобілізації ув’язнених осіб.
Відомо, що законопроект став спільною ініціативою Міноборони та Генштабу ЗСУ за підтримки Мін’юсту України.
Відомо, що законопроект став спільною ініціативою Міноборони та Генштабу ЗСУ за підтримки Мін’юсту України.
— Законопроект відкриває можливість певним категоріям ув’язнених, які виявили бажання стати на захист своєї держави, долучитись до Сил оборони, — пояснила Шуляк.
Однак мобілізуватися зможуть не всі: Верховна Рада України дозволила лише деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ.
За поясненням Олени Шуляк, мобілізація деяких вʼязнів буде реалізовуватись завдяки механізму умовно-дострокового звільнення (УДЗ) тільки за рішенням суду.
За поясненням Олени Шуляк, мобілізація деяких вʼязнів буде реалізовуватись завдяки механізму умовно-дострокового звільнення (УДЗ) тільки за рішенням суду.
Також аспектами законопроекту є:
Не можуть бути мобілізовані ув’язнені за злочини:
Категорія таких мобілізованих буде служити у спеціальних підрозділах.
Категорія таких мобілізованих буде служити у спеціальних підрозділах.
Мобілізація засуджених буде здійснюватися у межах закону про мобілізацію, який увійде в дію 18 травня. Про інші положення цього закону можеш дізнатися з нашого матеріалу.
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