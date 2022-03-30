Згадай про каучсерфінг. Цей та інші способи знайти житло біженцям за кордоном

Кількість людей, яка покинула Україну у пошуках безпеки, становить вже понад три мільйони.

Волонтери закордоном допомагають на початковому етапі, ти не зможеш жити місяці й більше в центрах допомоги біженцям: школах, шатрах, стадіонах тощо. Треба шукати житло на довший термін.

Каучсерфер

Каучсерфінг — це спосіб пошуку житла, який розробили мандрівники у всьому світі. Суть його полягає у тому, що люди готові прийняти туристів безкоштовно на певний проміжок часу.

https://www.couchsurfing.com/ — це єдиний офіційний сайт, важливо користуватися саме ним, адже можеш натрапити на шахраїв.

Також існує додаток для Android та iOS.

Не варти очікувати на якусь розкіш, адже тобі можуть виділити як цілу кімнату, так і просто спальне місце. Все залежить від можливостей господаря та кількості гостів.

Для користування сайтом тобі треба знати основні поняття:

host — людина, яка прийме вас в гості;

guest або couchsurfer — мандрівник, який шукає житло;

couch — це скорочена назва каучсерфінгу;

request — це запит, який ви надсилаєте людям.

Інші варіанти пошуку житла

Існують багато сайтів та додатків для пошуку та бронювання житла за кордоном. Основні:

І ще можливий пошук житла за кордоном:

Сервіс, що пропонує біженцям безпечне житло за кордоном https://www.host4ukraine.com/

Портал, де литовські волонтери надають прихисток для 10 тис. біженців з України https://stipruskartu.lt/

Портал, який допомагає знайти людей, які шукають житло, людям, які можуть когось прихистити https://help380.org/

Також пошукати дані про офіційну допомогу на сайті МЗС України чи конкретної країни. Європейські волонтери створили низку сайті у кожній країні для допомоги українцям.

Коли перетинаєш кордон з малечею, насамперед треба думати про її безпеку. Деяким дітям треба ставати на консульський облік за кордоном. Раніше ми розповідали, як це зробити.