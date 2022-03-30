Вспомни о каучсерфинге. Этот и другие способы найти жилье беженцам за границей

Количество людей, покинувших Украину в поисках безопасности, составляет уже более трех миллионов.

Волонтеры заграницей помогают на начальном этапе, ты не сможешь жить месяцы и больше в центрах помощи беженцам: школах, шатрах, стадионах и т.д. Надо искать жилье на длительный период.

Каучсерфер

Каучсерфинг — это способ поиска жилья, который разработали путешественники по всему миру. Суть его в том, что люди готовы принять туристов бесплатно на определенный промежуток времени.

https://www.couchsurfing.com/ — это единственный официальный сайт, важно пользоваться именно им, ведь можешь встретить мошенников.

Также существует приложение для Android и iOS.

Не стоит ожидать какой-то роскоши, ведь тебе могут выделить как целую комнату, так и просто спальное место. Все зависит от возможностей владельца и количества гостей.

Для использования сайта нужно знать основные понятия:

host — человек, который примет вас в гости;

guest или couchsurfer — путешественник, ищущий жилье;

couch — это сокращенное название каучсерфинга;

request — это запрос, который вы посылаете людям.

Другие варианты поиска жилья

Есть много сайтов и приложений для поиска и бронирования жилья за границей. Основные:

И еще возможный поиск жилья за границей:

Сервис, предлагающий беженцам безопасное жилье за рубежом https://www.host4ukraine.com/

Портал, где литовские волонтеры предоставляют убежище для 10 тыс. беженцев из Украины https://stipruskartu.lt/

Портал, помогающий найти людей, ищущих жилье, людям, которые могут кого-то приютить https://help380.org/

Также поискать данные об официальной помощи на сайте МИД Украины или конкретной страны.

Сейчас европейские и украинские волонтеры создали сайт для поиска жилья для украинцев во многих странах.

Когда пересекаешь границу с детьми, в первую очередь нужно думать об их безопасности. Некоторым детям нужно становиться на консульский учет за границей. Раньше мы рассказывали, как это сделать.