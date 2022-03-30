Вспомни о каучсерфинге. Этот и другие способы найти жилье беженцам за границей

Количество людей, покинувших Украину в поисках безопасности, составляет уже более трех миллионов.
Волонтеры заграницей помогают на начальном этапе, ты не сможешь жить месяцы и больше в центрах помощи беженцам: школах, шатрах, стадионах и т.д. Надо искать жилье на длительный период.
Каучсерфинг — это способ поиска жилья, который разработали путешественники по всему миру. Суть его в том, что люди готовы принять туристов бесплатно на определенный промежуток времени.
https://www.couchsurfing.com/ — это единственный официальный сайт, важно пользоваться именно им, ведь можешь встретить мошенников.
Также существует приложение для Android и iOS.
Также существует приложение для Android и iOS.
Не стоит ожидать какой-то роскоши, ведь тебе могут выделить как целую комнату, так и просто спальное место. Все зависит от возможностей владельца и количества гостей.
Для использования сайта нужно знать основные понятия:
Есть много сайтов и приложений для поиска и бронирования жилья за границей. Основные:
И еще возможный поиск жилья за границей:
Также поискать данные об официальной помощи на сайте МИД Украины или конкретной страны.
Сейчас европейские и украинские волонтеры создали сайт для поиска жилья для украинцев во многих странах.
Когда пересекаешь границу с детьми, в первую очередь нужно думать об их безопасности. Некоторым детям нужно становиться на консульский учет за границей. Раньше мы рассказывали, как это сделать.