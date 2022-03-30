Вспомни о каучсерфинге. Этот и другие способы найти жилье беженцам за границей

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 марта 2022, 06:30
Де біженцям з України шукати житло за кордоном
Фото: Unsplash

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