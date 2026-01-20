Гороскоп на 21 січня 2026: обирай усвідомлено, не дозволяй керувати собою

- Овен: день для рішучих стартів, дія веде до можливостей.
- Лев: романтика й бажання палають, довіряй відчуттям.
- Козеріг: несподівані повороти — не відступ, а перенаправлення до росту.
- Риби: інтуїція сильна, прислухайся до душі, а не до обіцянок на папері.
Гороскоп на 21 січня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 21 січня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 21 січня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, твій розум схожий на безкрає море, у глибині якого приховані цінні знахідки. День сприяє тому, щоб ти дозволив творчості рухатися туди, куди веде цікавість, не зациклюючись на кінцевому результаті.
Думки можуть з’являтися раптовими спалахами, розмови — надихати зовсім несподівано, і серед цього потоку обов’язково виникне одна по-справжньому цінна ідея. Дозволь своїм запитанням стати компасом — сюжет життя складається просто в процесі руху.
Гороскоп на 21 січня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Раку, ти готовий до сміливого задоволення? Сьогоднішній день ніби дарує тобі дозвіл, про існування якого ти навіть не здогадувався, але внутрішньо давно його чекав.
Емоційні рамки, чужі очікування та непомітні заборони, що змушували бути надто обережним, поступово слабшають. Ти входиш у власний період внутрішнього бунту — м’якого, але чесного. Це час повернути собі емоційну свободу й свідомо обрати радість замість постійних обмежень.
Гороскоп на 21 січня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 21 січня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 21 січня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 січня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 січня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 січня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, жодна подорож не буває точно такою, як інша, і новий день може трохи вивести вас із звичного маршруту. Але об’їзд — це не відступ, а просто перенаправлення.
Навіть якщо шлях здається незнайомим, він усе одно веде до зростання. Саме в несподіваних поворотах сюжету часто живе магія. Ви знову знаходите контроль і сенс, навіть якщо шлях виявився іншим, ніж ви планували.
Гороскоп на 21 січня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 21 січня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
