Гороскоп на 25 грудня 2025: емоції виходять на поверхню, дозвольте собі відпочинок

- Терези: тіло й емоції потребують турботи, слухайте сигнали тіла.
- Стрільці: потреба в затишку й безпеці, створюйте емоційний прихисток.
- Риби: емоції й інтуїція загострені, довіряйте своїй чутливості.
Гороскоп на 25 грудня для Овнів (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 25 грудня для Тельців (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 25 грудня для Близнят (22 травня – 21 червня)
Близнята, ви стаєте уважнішими до того, куди рухаєтеся і як вас бачать інші. У четвер ви чіткіше відчуваєте, які емоції стоять за вашими цілями та прагненнями.
Ви починаєте замислюватися, що для вас насправді є успіхом. 25 грудня з’являється потреба поєднати свої дії із внутрішніми відчуттями. Ви помітите, як змінюються рішення, коли ними керує доброта й розуміння.
Гороскоп на 25 грудня 2025 для Раків (22 червня – 22 липня)
Раку, ви починаєте відчувати щось більше, ніж щоденні турботи. У четвер увага переходить до духовних думок, творчості або ідей, які заспокоюють і не змушують сумніватися в собі.
З’являється бажання знову повірити й довіритися тому, що життя саме підказує напрямок, навіть якщо шлях поки не зовсім зрозумілий. 25 грудня — гарний час прислухатися до інтуїції та доторкнутися до чогось справді важливого. Ви можете розслабитися й дозволити маленькому диву повернути відчуття нових можливостей.
Гороскоп на 25 грудня для Левів (23 липня – 23 серпня)
Леве, твої почуття стають глибшими й сильнішими. У четвер ти починаєш помічати тонкі зв’язки з іншими, спільні переживання та невисловлені емоції, які вас об’єднують.
Настає момент будувати близькість через м’якість і довіру, а не через контроль. Ти дозволяєш собі відчути те, що давно ховалося всередині. Справжні зміни прийдуть через щирість, а не через досягнення.
Гороскоп на 25 грудня для Дів (24 серпня – 23 вересня)
Діво, стосунки зараз сприймаються дуже чутливо й емоційно. Ти без зусиль відчуваєш настрій інших, їхні потреби та приховані емоції.
Життя нагадує, що близькість не завжди вимагає аналізу чи пошуку рішень — інколи достатньо просто бути поруч.
Ти готова дозволити собі бути прийнятою на рівні почуттів, а не лише розуму. М’якість і щирість між вами зміцнюють зв’язок значно більше, ніж будь-які спроби його «виправити».
Гороскоп на 25 грудня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 25 грудня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 25 грудня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 25 грудня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)
Козороже, ваші думки стають м’якшими й інтуїтивнішими. У четвер розмови з іншими набувають глибини та емоційності.
Настає сприятливий час для роздумів, письма або щирого висловлення себе. Нехай ваші слова йдуть від серця, а не від контролю. Вразливість перетворюється на силу, коли її проявляють чесно.
Гороскоп на 25 грудня для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 25 грудня для Риб (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
