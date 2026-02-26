Гороскоп на 27 лютого 2026: емоції стають твоїм компасом і джерелом натхнення

Енергія дня м’яка, емоційна та трохи магічна — ніби світ заспокоюється й запрошує до відчуття, а не до дій. Інтуїція загострена, тонкі сигнали й дрібниці важливіші за великі справи, і саме через них ти можеш зрозуміти, що насправді відбувається.

Люди відкриті до щирих слів, ніжності й глибоких зв’язків, тож день добре підходить для чесних розмов, творчості та внутрішньої рефлексії. Водночас варто зберігати баланс — мрійливість і чуттєвість чудові, але ноги мають стояти на землі.