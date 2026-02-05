Гороскоп на 6 лютого 2026: вразливість — твоя сила, емоції ведуть вперед

6 лютого домінують енергії внутрішнього оновлення та чутливості: ми більше прислухаємося до своїх емоцій, снів і тонких сигналів від світу навколо.

Це день, коли важлива щирість у стосунках, а не зовнішній успіх чи формальність. Інтуїція стає надійним компасом, старі образи та прив’язаності виходять на поверхню для трансформації, а маленькі ритуали та турбота про себе підживлюють енергію та творчість.

Світ навколо підтримує тих, хто слухає себе, відпускає зайве та дозволяє вразливості стати джерелом сили, роблячи день ідеальним для глибокого саморозвитку, переосмислення пріоритетів і підживлення душевних резервів.