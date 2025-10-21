Гороскоп на сьогодні, 21 жовтня 2025: день для терпіння, спостережливості та гармонії

Овни, стосунки вчать терпінню та дипломатії.

Раки, прислухайтеся до емоцій, вони відкривають простір довіри.

Стрільці, зростання приховане у буденних речах і спостереженні.

Водолії, ідеї та співпраця відкривають нові зв’язки.

Гороскоп на сьогодні, 21 жовтня, для Овнів (21 березня – 19 квітня)

Овни, люди поруч із вами — це не просто друзі чи знайомі. Можливо, ви відчуєте напруження у стосунках, які стали занадто звичними, або, навпаки, відродження зв’язку, що здавався згаслим.

Прислухайтеся до дрібних нюансів: адресованих вам слів, погляду партнера, відтінків емоцій у розмовах.

Усе це не дискомфорт, а можливість навчитися терпінню, тактовності й глибшому розумінню своїх проблем.

Гороскоп на сьогодні, 21 жовтня, для Тельців (21 квітня – 21 травня)