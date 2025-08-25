Гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2025: удача на твоєму боці

Сьогодні Венера входить у Лева — і всі знаки відчуватимуть її дружній і трохи грайливий настрій. Проведіть цей день легко, не навантажуючи себе сакраментальними питаннями.

Дозвольте долі подавати вам знаки і уважно придивляйтеся до них: удача ховається в дрібницях, повз яких ми іноді проходимо, не обертаючись. І не бійтеся сяяти — Венера у Леві любить рішучих та яскравих.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для всіх знаків Зодіаку

Тельці сьогодні презентуватимуть себе з кращого боку.

Раки матимуть вигоду, користуючись своїми сильними якостями.

Терези творитимуть і надихатимуть на творчість інших.

А Риби знайдуть радість і задоволення в буденності, яку вони вміють перетворювати на маленькі свята.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня, для Овна (21 березня – 19 квітня)

Овни, для вас починається найяскравіший період року. Венера у Леві пробуджує романтику та нагадує: ваша енергія й бажання — це не примха, а необхідність. Ви потребуєте любові й пристрасті так само як у повітрі.

25 серпня прислухайтесь до свого серця. У понеділок дайте простір творчості й легкості, не надаючи надмірної ваги дрібницям.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Тельця (21 квітня – 21 травня)

Тельці, у стосунках вам хочеться такої ж гармонії й краси, як у затишній атмосфері розкішного обіду. Поміркуйте, як ви проявляєте себе в родині, й використайте творчість для зцілення своєї внутрішньої дитини.

Пам’ятайте: ваше серце варте корони та в особистому просторі, і на людях. 25 серпня прикрасьте ті свої сторони, які важливі саме для вас — і ті, які ви готові показати іншим.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, цього понеділка ваші слова звучать особливо грайливо й надихаюче. Ідеї розкриваються, коли ви ділитеся ними з іншими.

Не стримуйте масштабне мислення під впливом Венери у Леві — саме ваша оригінальність робить вас привабливими. Згадайте ідею, яку боялися озвучити, бо вона могла змінити все, — сьогодні час дати їй свободу.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, те, як ви ставитеся до себе, визначає і ставлення оточення. Настав момент носити свою цінність гордо, як корону, не зменшуючи її заради чужого комфорту.

25 серпня приділіть увагу ресурсам — грошам, часу і тому, що робить вас особливими. Подумайте: як змінилося б життя, якби ви так само щиро звеличували себе, як і інших?

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, цього понеділка ви в центрі уваги. Венера у вашому знаку дарує дозвіл Всесвіту приймати захоплення й любов. Сприймай себе як шедевр і дозволь почуттям прийти природно.

Сьогодні ваш магнетизм особливо сильний, а Венера допоможе притягнути саме те, що відповідає вашим новим стандартам.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діви, за буденністю зараз пробуджується щось особливе. Ваші мрії стають своєрідними ритуалами, а в понеділок приховані бажання відкривають новий сенс.

Під впливом Венери у Леві дозвольте самотності стати натхненням: загляньте вглиб себе й перенесіть цей внутрішній світ назовні. Любов тепер — це не про чужі погляди, а про відчуття власної духовної цінності.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, цього понеділка вам хочеться справжньої, щирої дружби. Найкраще зараз — це теплі, надихаючі й навіть трохи божевільні стосунки.

25 серпня дозвольте собі закохатися у свою спільноту. А ще краще — станьте тією музою, яка надихає інших своїм творчим світлом. Проведіть час із друзями, що поділяють вашу радість і захоплення.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, ваше захоплення викликає не тільки те, що ви робите, а й сама ваша впевненість у власній силі.

Сьогодні ваша присутність на людях засяє пристрастю та рішучістю. Під впливом Венери у Леві любов і амбіції гармонійно поєднаються, а харизма стане головним козирем у кар’єрі

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, ваше прагнення до пригод переплітається з жагою романтики. 25 серпня скажіть “так” драмі кохання та відчуттю, що твас бачать по-справжньому, навіть незнайомі люди.

Подорожуєте чи відкриваєте нові знання — дозвольте задоволенню бути вашим головним орієнтиром.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, коли Венера переходить у Лева, у вашому житті почне проявлятися щось глибоке, що розтоплює ваші внутрішні бар’єри. Чуттєвість, довіра та зміни в інтимних стосунках стануть у центрі уваги.

У понеділок варто дозволити собі бути вразливими та прийняти те, що приходить, адже іноді найсміливіший крок — це дати комусь любити вас, навіть попри ваші страхи та внутрішню силу.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолії, зараз ваші стосунки потребують більшої віддачі — і в романтичній сфері, і просто у спілкуванні. Не варто чинити опір: Венера у Леві підштовхує вас зустрічати людей щиро, з відкритим серцем. Якщо раніше ви тримали дистанцію, спостерігаючи за взаєминами, близькість може здатися неприродно сильною. Але сьогодні варто обрати сміливість замість холодної відстороненості. Уявіть, наскільки глибшими й насиченішими могли б стати ваші зв’язки, якби ви перестали захищатися дистанцією.

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, зараз задоволення проявляється в простих, практичних речах: у тому, як ви організовуєте свій день, дбаєте про тіло та проявляєте любов у дрібницях.

Ставтеся до своїх щоденних звичок як до маленьких актів відданості. Краса — не лише для споглядання, вона живе в діях; помічайте, як через це зростає ваше почуття гідності та радості.

