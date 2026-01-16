Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: твори, досліджуй, зачаровуй — дні для тебе

- Близнята: ідеї і розмови можуть відкрити нові можливості, будь уважний до натхнення.
- Діва: те, що колись було комфортним, може обмежувати — відпускай старе і оновлюйся
- Козеріг: дозволь уяві вести, блукай і грай без вимог негайної користі.
- Риби: Минуле повертається, щоб показати зміни — помічай свій прогрес, а не сумуй.
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Інтелектуальні зустрічі з Близнятами на вихідних повні потенціалу. Розмова може перетворитися на флірт або обмін думками, який відкриє двері до нових захоплень чи несподіваних зв’язків.
Дай розуму свободу вільно блукати — і те, що починається як звичайний діалог, легко може стати чимось більш цікавим і багатошаровим. Слідкуй за тими, хто надихає.
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
На вихідних Рак закликає підходити до турботи про себе та благополуччя з уявою, а не з відчуттям обов’язку.
Експерименти з новими ритуалами здоров’я, продуктами або сенсорними підходами можуть 17-18 січня приносити дивовижну енергію. Запитай себе: як задоволення, комфорт і новаторство можуть поєднуватися у твоїй турботі про себе?
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, комфорт, який раніше здавався захистом, тепер може трохи обмежувати — ніби твій розвиток тихо переростає старі рамки.
17-18 січня це не втрата, а еволюція. Ти відмовляєшся від звичок, ролей чи ідентичностей, які колись ідеально підходили, але більше не ростуть разом із тобою. Дозволь собі розпустити шви. Живи і давай жити.
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, твоє уявлення прагне керувати. Ти пройшов через портал, де правила послаблюються, а креатив важливіший за продуктивність.
Дозволь собі блукати внутрішніми ландшафтами й можливостями без вимог швидкої користі. Це гра з метою 17-18 січня, і те, що ти відкриєш у цих мрійливих просторах, пізніше може стати дуже реальним.
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на вихідні, 17-18 січня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
