Гороскоп на вихідні, 24 та 25 січня 2026: подивись, що блокує твої бажання, і позбудься цього

- Овен: сформулюй бажання і зроби перший крок, всесвіт швидше відгукнеться.
- Рак: співпраця може дати великий прорив, відкрийся до спільної творчості.
- Скорпіон: вихідні — очікуй несподіваних знайомств або повернення минулого, будь відкритий.
- Риби: можливість прийде тихо, будь готовий і довіряй внутрішньому “так”.
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, вихідні — дні, коли варто подивитися на свої страхи, які тримають тебе на відстані від бажаного.
Те, чого ти хочеш, може бути пов’язане з емоційним ризиком, і ти можеш підсвідомо відкладати це через страх.
Запитай себе: що саме мене лякає?Тепер ти можеш помітити, які внутрішні установки повертають тебе до тих самих ситуацій, і почати їх змінювати.
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Раку, вихідних творча співпраця може стати поштовхом для твого наступного великого кроку. Коли дві людини об’єднують ідеї, вони ростуть швидше, і результат виходить сильнішим.
Подумай про партнерства, які надихають і додають енергії. У вихідні варто відкритися до спільних справ — ти можеш досягти більше, ніж самостійно.
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, ти починаєш усвідомлювати, що багато переконань про успіх і цінність тобі нав’язали, а не ти вибрала їх сама. Нарешті ти можеш побачити, які ідеї прийшли з минулого, з родини або оточення, і які з них вже не потрібні.
Усвідомлення дає свободу. Коли ти розумієш, звідки взялися твої обмеження, ти можеш почати їх змінювати. Тобі не потрібно нести очікування минулого в своє майбутнє.
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, на вихідних не виключай онлайн-знайомства, бо можуть бути несподівані пропозиції, які змінять твої уявлення про романтику. Сьогодні ти можеш зустріти людину там, де зовсім не очікував.
Романтика не має бути за жорсткими правилами. У вихідні варто розслабитися, дати собі трохи пригоди і бути відкритим до нових варіантів.
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
А ще поцікався, як дізнатися свій асцендент: прості правила розрахунку і онлайн-калькулятор.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!