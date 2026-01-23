Гороскоп на вихідні, 24 та 25 січня 2026: подивись, що блокує твої бажання, і позбудься цього

Ці вихідні несуть енергію змін і нових можливостей: багато хто відчує, що настав час переглянути свої основи — дім, переконання, страхи або стосунки — і відпустити те, що більше не служить. У спілкуванні та творчості з’являються несподівані моменти, глибші розмови й шанс на потужну співпрацю, а також можливість знайти нові зв’язки там, де не очікував. Загалом, вихідні підштовхують до сміливості та відкритості — і якщо ти помітиш тихі сигнали всередині, вони можуть привести до важливих змін. Гороскоп на вихідні 24-25 січня 2026 для всіх знаків Зодіаку

Овен: сформулюй бажання і зроби перший крок, всесвіт швидше відгукнеться.

сформулюй бажання і зроби перший крок, всесвіт швидше відгукнеться. Рак: співпраця може дати великий прорив, відкрийся до спільної творчості.

співпраця може дати великий прорив, відкрийся до спільної творчості. Скорпіон: вихідні — очікуй несподіваних знайомств або повернення минулого, будь відкритий.

вихідні — очікуй несподіваних знайомств або повернення минулого, будь відкритий. Риби: можливість прийде тихо, будь готовий і довіряй внутрішньому “так”.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Овне, вихідні — хороший час, щоб чітко сформулювати свої бажання і діяти. Тепер ти краще розумієш, чого хочеш, і це допомагає тобі рухатися в потрібному напрямку. Просто постав собі конкретну мету, подумай, що для цього потрібно, і почни робити перші кроки — і результати з’являться швидше, ніж зазвичай.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю, настає час подумати, що для тебе справді означає дім. Не тільки як місце або комфорт, а хто ти є насправді, коли ніхто не дивиться. Нарешті ти можеш усвідомити, що хочеш змінити в собі або в своєму житті: можливо, це твій побут, відносини, або внутрішні звички. Це період, коли варто переглянути свої основи і зробити крок до оновлення.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)

Близнята, вихідні — дні, коли варто подивитися на свої страхи, які тримають тебе на відстані від бажаного.

Те, чого ти хочеш, може бути пов’язане з емоційним ризиком, і ти можеш підсвідомо відкладати це через страх.

Запитай себе: що саме мене лякає?Тепер ти можеш помітити, які внутрішні установки повертають тебе до тих самих ситуацій, і почати їх змінювати.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)

Раку, вихідних творча співпраця може стати поштовхом для твого наступного великого кроку. Коли дві людини об’єднують ідеї, вони ростуть швидше, і результат виходить сильнішим.

Подумай про партнерства, які надихають і додають енергії. У вихідні варто відкритися до спільних справ — ти можеш досягти більше, ніж самостійно.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)

Леве, навіть розчарування може бути не поразкою, а поворотом у правильному напрямку. Якщо щось не вийшло так, як ти планував, не сприймай це як кінець. Іноді всесвіт просто перенаправляє тебе на шлях, який краще підходить саме тобі. Те, що буде далі, може виглядати інакше, але бути більш правильним і вигідним, ніж попередні плани.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діво, ти починаєш усвідомлювати, що багато переконань про успіх і цінність тобі нав’язали, а не ти вибрала їх сама. Нарешті ти можеш побачити, які ідеї прийшли з минулого, з родини або оточення, і які з них вже не потрібні.

Усвідомлення дає свободу. Коли ти розумієш, звідки взялися твої обмеження, ти можеш почати їх змінювати. Тобі не потрібно нести очікування минулого в своє майбутнє.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, тепер твій голос має більше ваги, ніж ти думаєш. У ці дні ти можеш опинитися в ситуації, де потрібно виступити впевнено: на роботі, у спілкуванні або навіть у соцмережах. Не залипай на сумнівах — говори просто і щиро. Лідерство не в ідеальних фразах, а в твоїй щирості. Люди слухають, і твої слова можуть змінити те, як тебе сприймають.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіоне, очікуй несподіванок у стосунках. Старі знайомі можуть знову з’явитися, а нові люди прийдуть з сильною енергією. У вихідні стосунки можуть піти не за звичним сценарієм, тому будь відкритий до змін. Те, що з’явиться зараз, може пробудити давні емоції або розпалити нові бажання.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю, твоє коло спілкування може розширитися несподівано. Розмови можуть стати глибшими й чеснішими, ніж ти очікував. Ти можеш відкритися і сказати те, що давно тримав у собі, або хтось інший поділиться з тобою важливим. У вихідні важливо бути відкритим, щирим і сміливим у почуттях.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Козороже, на вихідних не виключай онлайн-знайомства, бо можуть бути несподівані пропозиції, які змінять твої уявлення про романтику. Сьогодні ти можеш зустріти людину там, де зовсім не очікував.

Романтика не має бути за жорсткими правилами. У вихідні варто розслабитися, дати собі трохи пригоди і бути відкритим до нових варіантів.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію, дім для тебе означає не лише місце, а відчуття безпеки і внутрішньої опори. На вихідних важливо створити простір, який підтримує твій емоційний і особистий розвиток. Коли навколишнє середовище відображає твою сутність, ти почуваєшся сильніше і впевненіше. Витрать час на те, щоб зробити свій простір комфортним і твоїм, бо стабільність — це база для майбутніх досягнень.

Гороскоп на вихідні, 24-25 січня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби, вихідні натякають — можливість може прийти тихо: через лист, повідомлення або маленьке запрошення. Головне — бути готовим помітити її. Прислухайся до відчуття “так” у собі. Якщо ти довіряєш цим сигналам і дієш свідомо, невеликі моменти можуть перерости в великі зміни. Те, що почнеться як проста подія у вихідні, може привести до творчого прориву, емоційного росту або нового напрямку в житті.

Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.

Джерело: Yourtango.

А ще поцікався, як дізнатися свій асцендент: прості правила розрахунку і онлайн-калькулятор.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!