Гороскоп на выходные, 24-25 января 2026: посмотри, что блокирует твои желания, и избавься от этого

Эти выходные несут энергию перемен и новых возможностей: многие почувствуют, что настало время пересмотреть свои основы — дом, убеждения, страхи или отношения — и отпустить то, что больше не служит. В общении и творчестве появляются неожиданные моменты, более глубокие разговоры и шанс на мощное сотрудничество, а также возможность найти новые связи там, где не ожидал. В целом, выходные подталкивают к смелости и открытости — и если ты заметишь тихие сигналы внутри, они могут привести к важным изменениям. Гороскоп на выходные 24–25 января 2026 для всех знаков Зодиака Овен : сформулируй желание и сделай первый шаг, вселенная быстрее откликнется.

: сформулируй желание и сделай первый шаг, вселенная быстрее откликнется. Рак : сотрудничество может дать большой прорыв, откройся к совместному творчеству.

: сотрудничество может дать большой прорыв, откройся к совместному творчеству. Скорпион : выходные — ожидай неожиданных знакомств или возвращения прошлого, будь открытым.

: выходные — ожидай неожиданных знакомств или возвращения прошлого, будь открытым. Рыбы: возможность придет тихо, будь готов и доверяй внутреннему “да”. Читать по теме Знак зодиака в феврале: Водолей и Рыбы — особенности знаков без астрологических стереотипов Знак зодиака в феврале: Водолей и Рыбы — узнай, как они проявляют себя в любви, семье, работе и учебе.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен, выходные — хорошее время, чтобы четко сформулировать свои желания и действовать.

Теперь ты лучше понимаешь, чего хочешь, и это помогает тебе двигаться в нужном направлении. Просто поставь себе конкретную цель, подумай, что для этого нужно, и начни делать первые шаги — и результаты появятся быстрее, чем обычно.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец, наступает время подумать, что для тебя действительно означает дом. Не только как место или комфорт, а кто ты есть на самом деле, когда никто не смотрит.

Наконец ты можешь осознать, что хочешь изменить в себе или в своей жизни: возможно, это твой быт, отношения или внутренние привычки. Это период, когда стоит пересмотреть свои основы и сделать шаг к обновлению.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, выходные — дни, когда стоит посмотреть на свои страхи, которые держат тебя на расстоянии от желаемого.

То, чего ты хочешь, может быть связано с эмоциональным риском, и ты можешь подсознательно откладывать это из-за страха.

Спроси себя: что именно меня пугает? Теперь ты можешь заметить, какие внутренние установки возвращают тебя к тем же ситуациям, и начать их менять.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Рак (22 июня – 22 июля)

Рак, выходные — творческое сотрудничество может стать толчком для твоего следующего большого шага. Когда два человека объединяют идеи, они растут быстрее, и результат получается сильнее.

Подумай о партнерствах, которые вдохновляют и добавляют энергии. В выходные стоит открыться к совместным делам — ты можешь достичь больше, чем самостоятельно.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Лев (23 июля – 23 августа)

Лев, даже разочарование может быть не поражением, а поворотом в правильном направлении. Если что-то не получилось так, как ты планировал, не воспринимай это как конец. Иногда вселенная просто перенаправляет тебя на путь, который лучше подходит именно тебе. То, что будет дальше, может выглядеть иначе, но быть более правильным и выгодным, чем предыдущие планы.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева, ты начинаешь осознавать, что многие убеждения об успехе и ценности тебе навязали, а не ты выбрала их сама. Наконец ты можешь увидеть, какие идеи пришли из прошлого, из семьи или окружения, и какие из них уже не нужны.

Осознание дает свободу. Когда ты понимаешь, откуда взялись твои ограничения, ты можешь начать их менять. Тебе не нужно нести ожидания прошлого в свое будущее.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, теперь твой голос имеет больше веса, чем ты думаешь. В эти дни ты можешь оказаться в ситуации, где нужно выступить уверенно: на работе, в общении или даже в соцсетях.

Не застревай на сомнениях — говори просто и искренне. Лидерство не в идеальных фразах, а в твоей искренности. Люди слушают, и твои слова могут изменить то, как тебя воспринимают.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, ожидай сюрпризов в отношениях. Старые знакомые могут снова появиться, а новые люди придут с сильной энергией.

В выходные отношения могут пойти не по привычному сценарию, поэтому будь открыт к изменениям. То, что появится сейчас, может пробудить давние эмоции или разжечь новые желания.

Читать по теме Китайский Новый год 2026: ярко, вкусно, магически — когда и как праздновать, что дарить Когда и как отмечают Китайский Новый год 2026 года.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец, твой круг общения может расшириться неожиданно. Разговоры могут стать глубже и честнее, чем ты ожидал.

Ты можешь открыться и сказать то, что давно держал в себе, или кто-то другой поделится с тобой важным. В выходные важно быть открытым, искренним и смелым в чувствах.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог, на выходных не исключай онлайн-знакомства, потому что могут быть неожиданные предложения, которые изменят твои представления о романтике. Ты можешь встретить человека там, где совсем не ожидал.

Романтика не должна быть по жестким правилам. В выходные стоит расслабиться, дать себе немного приключений и быть открытым к новым вариантам.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей, дом для тебя означает не только место, а ощущение безопасности и внутренней опоры. На выходных важно создать пространство, которое поддерживает твой эмоциональный и личностный рост.

Когда окружающая среда отражает твою сущность, ты чувствуешь себя сильнее и увереннее. Потрать время на то, чтобы сделать свое пространство комфортным и твоим, потому что стабильность — это база для будущих достижений.

Гороскоп на выходные 24-25 января 2026: Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, выходные намекают — возможность может прийти тихо: через письмо, сообщение или маленькое приглашение. Главное — быть готовым заметить её.

Прислушайся к ощущению “да” в себе. Если ты доверяешь этим сигналам и действуешь осознанно, небольшие моменты могут перерасти в большие изменения.

То, что начнется как простое событие в выходные, может привести к творческому прорыву, эмоциональному росту или новому направлению в жизни.

Редакция Вікон акцентирует внимание на том, что этот материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или безусловную правду. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не относятся к академическим дисциплинам, а их положения и утверждения невозможно проверить или подтвердить научными подходами.

Источник: Yourtango.

А ещё поинтересуйся, как узнать свой асцендент: простые правила расчёта и онлайн-калькулятор.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!