Сон з вівторка на середу: чи справдиться і як налаштувати себе на віщі сновидіння

Сни з вівторка на середу вважаються особливими — і це не просто забобон чи данина народній традиції. Насправді у такого уявлення є астрологічне пояснення, а психологи готові говорити про ритми нашої психіки.

Та чи дійсно сон з вівторка на середу має здатність збуватися, що думає про це наука – розглядаємо у матеріалі.

Сон з вівторка на середу — що означає

Середа вважається днем Меркурія — планети, яка в астрології уособлює спілкування, розум, інформацію. Це, звісно, лише символ, але у ньому є психологічний сенс: вівторок часто напружує роботою, і уночі мозок починає перетравлювати цей досвід.

Саме тому сон з вівторка на середу часто насичений, емоційний, пов’язаний з оточенням —так працює твоя пам’яті, яка намагається розкласти по поличках свіже психічне навантаження.

Щодо здійснення снів, то науковцям складніше пояснити цей феномен. Є гіпотеза, що сни, які виникають у REM-фазі ( фазі швидкого руху очей) ближче до ранку, легше запам’ятовуються.

Саме яскраві ранкові сни найчастіше сприймаються як пророчі.

Якщо прокинутися під час або одразу після такого сну, шанс запам’ятати його буде вищим, а отже і помітити збіг з ним в реальності значно простіше.

Чи збувається сон з вівторка на середу і як налаштувати себе на віщий сон

Тож чи збувається сон з вівторка на середу? Залежить від того, наскільки добре ти його запам’ятав (-ла), наскільки емоційним він був і чи надаєш ти йому особливого значення.

Як не дивно, але саме віра в силу сну може зробити його пророчим — очікуючи подій, які наснились, ми змінюємо поведінку та мислення у потрібний бік.

Вважається, що можна докласти невеличких зусиль і самому запрограмувати себе на віщий сон. Для цього ввечері потрібно провести таку собі медитацію, сказати собі спокійно, бажано вголос:

Я хочу побачити сон, який покаже мені щось важливе. Я готовий(-а) зрозуміти його.

Бажано завести щоденник снів, в який записувати, що наснилося і відстежувати повторювані мотиви, ними мозок натякає на проблему, яка загнана всередину. До речі, саме так можна зрозуміти, чи збуваються сни з вівторка на середу — вести власну статистику.

А ще корисно більш уважно ставитися до денних подій життя. Якщо ти вдень глибоко відчуваєш і аналізуєш світ, мозок уночі буде давати точніші підказки.

І не потрібно чекати, що чи не кожне сновидіння буде пророчим. Сприймай сни як мову душі, а не як інтернет-запит. Вони приходять не тоді, коли хочеш, а коли треба.

Раніше ми розповідали, чи збуваються сни з понеділка на вівторок.

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