Інтерв'ю

Українське членство — це перспектива: Джонсон планує очолити НАТО та підтримати нашу країну

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Лютого 2023, 19:52
Інтерв'ю Бориса Джонсона 2023
Фото: Сайт президента України

Більше новин
Збір на антидронову рушницю для батальйону 112 бригади ТРО
Щоб вберегти себе та знищити ворога — відкрито збір на антидронову рушницю для бригади ТрО
Зелена картка для авто
Чи потрібна вам Зелена карта для подорожей — розбираємо разом
вагітна
Вагітним безкоштовно: список медичних послуг, за які не треба платити
Росіяни кидають своїх
Росіяни своїх кидають, ще й з трофеями! Як поповнюється наш обмінний фонд
Дивитись більше

Матеріали по темі

Збір на антидронову рушницю для батальйону 112 бригади ТРО
Щоб вберегти себе та знищити ворога — відкрито збір на антидронову рушницю для бригади ТрО
вагітна
Вагітним безкоштовно: список медичних послуг, за які не треба платити
Росіяни кидають своїх
Росіяни своїх кидають, ще й з трофеями! Як поповнюється наш обмінний фонд
Щоденник харчування
Переїдаєш і не можеш схуднути? Спробуй завести щоденник харчування

Відео
0:04:25
Збір на антидронову рушницю для батальйону 112 бригади ТРО

Щоб вберегти себе та знищити ворога — відкрито збір на антидронову рушницю для бригади ТрО
0:01:47
Росіяни кидають своїх
Росіяни своїх кидають, ще й з трофеями! Як поповнюється наш обмінний фонд
0:08:52
Скільки дітей постраждало від війни
Постріли у дитячі спини. За рік війни росіяни вбили півтисячі дітей офіційно — що чекає на злочинців
0:12:20
Віталій Кличко
Як Київ пережив найстрашніший рік — нові одкровення Кличка
0:03:28
університет імені Драгоманова
Університет Драгоманова змінив статус і назву — подробиці
0:03:03
Бахмут
Підійшли впритул до міста: ситуація в Бахмуті зараз та яка мета у вагнерівців
0:03:14
Бухарестська дев'ятка
На кону — свобода: результати саміту Бухарестської дев’ятки у Варшаві
0:09:07
сучасна українська література
Українська література сільська й страждальницька? Літературознавець про те, як відкрити її для себе по-новому
Карта бойових дій в Україні 23.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Чи стане Україна другим Ізраїлем
Україна — другий Ізраїль? Як насправді живуть у мілітарній країні та що може чекати на українців
Більше відео
Послиня Британії Мелінда Сіммонс про роботу про роботу в Україні під час війни
Читати далі
Очолювати посольство під час війни — це не робота, а життя! Послиня Великої Британії про підтримку та спільні цінності наших країн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь