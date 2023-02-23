Українське членство — це перспектива: Джонсон планує очолити НАТО та підтримати нашу країну

На початку повномасштабної війни тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був одним з перших західних політиків, які одразу висловили свою чітку позицію щодо агресії Росії та мобілізували сили своїх держав для допомоги Україні.

Нині він, за даними SkyNews, заявив, що балотується на посаду генерального секретаря НАТО. Джонсон розповів в ефірі телемарафону про те, чи може Україна вступити в Альянс, що мотивувало його рік тому підтримувати Україну, чому колективний Захід не вірив у нашу перемогу та якою буде ця перемога.

— Ви стали прикладом для інших політиків, що Україну потрібно підтримувати. Чому коли всі вагались, ви одразу кинулись у цю війну з чіткою позицією?

— Ми всі у Великій Британії захоплені українським народом, сповнені захватом щодо того, як українці бороняться, які це герої.

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Я бачу, що Володимир Зеленський — це той лідер, який допоміг мобілізувати національну допомогу всередині, а далі ширшу міжнародну громаду. Тут, у Великій Британії, ми мали змогу зібрати велику підтримку.

Я дуже пишаюсь, що ми діяли рішуче й далі маємо відданість цій справі. Це надзвичайно надихає нас. Ми віримо у свободу українського народу.

— Повертаючись на рік назад, невже повномасштабна війна тоді була невідворотною?

— Поглянувши назад ми можемо бачити, що Путін тоді надумав це зробити… Він просто хотів показати, що може відбудувати радянську імперію.

Він не зважав на той факт, що Україна — демократична, незалежна, вільна країна, яка обрала собі інший шлях і відійшла від Росії. Вона має європейські амбіції. Йому (Путіну — ред.) це було не до вподоби.

І він хотів через свої внутрішні негаразди, політичні складнощі в Росії переломити долю (України — ред.) і піднести свою популярність серед власного народу.

Ми бачили, що це річ неминуча. Він хотів взяти Київ впродовж кількох днів, але було зрозуміло, що це катастрофічна помилка для нього.

Тому треба зробити так, щоб 2023 рік став роком української перемоги. Що швидше — то ліпше для українського народу.

— Чому колективний Захід рік тому не вірив у перемогу України?

— Я думаю, що люди просто не бачили України, не знали цієї країни. Мені здається, що це якийсь забобон такий — віра в путінську владу, його міць. Він і в Сирії агресивний, і в Північній Африці, і в Латинській Америці.

Путін був перебільшений, тобто переоцінений. Але вони (західні політики — ред.) також недооцінили Україну. Вони просто не могли збагнути, як глибоко українці люблять свою державу і як вони віддані боротьбі за неї.

Я думаю, що треба дякувати Богові за сміливість, хоробрість, мужність українського народу. Ці люди не розуміли, що Україна вже б’ється з 2014 року і зміцніла в цій боротьбі.

Путін з глузду з’їхав, якщо думає, що Україна розвалиться від його поштовху. Україна переможе. Це було ясно ще тоді й тепер. Наша країна зробить усе, що може, для цієї перемоги.

— Якою ви бачите перемогу України?

— Це має бути міцна, тверда переконлива перемога. Потрібно вигнати Путіна з усіх територій, що він захопив рік тому, принаймні. Для того, щоб це зробити, ЗСУ потребують допомоги — далекобійної артилерії, ракет, танків, літаків.

Українці показали, що не віддадуть своєї землі. Їм тільки потрібні спорядження та зброя. Воєнна перемога — це запорука успіху. А далі ми можемо говорити про українське майбутнє.

Я не бачу ніяких аргументів проти того, щоб Україна приєдналась до НАТО. Які були аргументи? Начебто не потрібно провокувати Путіна. Але він уже вдерся до не натівської України.

Я думаю, що перспективне майбутнє України має бути пов’язане із західною колективною безпекою. Також Україна хоче вступити до ЄС. Ми це підтримуємо.

— Коли ви очолите НАТО?

— Я хочу сказати, шановні друзі, що є такий намір, і хай ніхто не забуде, що є такий кандидат у резерві. Цього разу я думаю, що мені поталанить.

Бо останнього разу я пригадую, щось там Маріо Драгі сказав, що це від ЄС має бути наступний провідник НАТО. Я з ним цілковито не погоджуюсь. Я себе розглядаю як кандидата. Дуже добра посада, важлива.

Ми маємо НАТО міцне, як ніколи. Винахідливе, жваве НАТО. До нас приєднуються Швеція та Фінляндія. Тепер ми бачимо, що українське членство — це перспектива, це має статись. Путін “випарував” усі доводи проти вступу України до НАТО. Тепер немає таких.

Нагадаємо, що місяць тому Джонсон вкотре відвідав Україну. Разом з президентом Володимиром Зеленським вони провели зустріч зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.

Читай, як пройшла зустріч Володимира Зеленського та Бориса Джонсона зі студентами.

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