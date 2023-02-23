Украинское членство — это перспектива: Джонсон планирует возглавить НАТО и поддержать нашу страну

В начале полномасштабной войны тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был одним из первых западных политиков, которые сразу выразили свою четкую позицию по поводу агрессии России и мобилизовали силы своих стран для помощи Украине.

Сейчас он, по данным SkyNews, заявил, что баллотируется на должность генерального секретаря НАТО. Джонсон рассказал в эфире телемарафона о том, может ли Украина вступить в Альянс, что мотивировало его год назад поддерживать Украину, почему коллективный Запад не верил в нашу победу и какой будет эта победа.

— Вы стали примером для других политиков, что Украину нужно поддерживать. Почему, когда все колебались, вы сразу бросились в эту войну с четкой позицией?

— Мы все в Великобритании восхищаемся украинским народом, полны восторга по поводу того, как украинцы защищаются, какие это герои.

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Я вижу, что Владимир Зеленский — это тот лидер, который помог мобилизовать национальную помощь внутри, а дальше более широкое международное сообщество. Здесь, в Великобритании, мы смогли собрать большую поддержку.

Я очень горжусь, что мы действовали решительно и дальше имеем преданность этому делу. Это очень вдохновляет нас. Мы верим в свободу украинского народа.

— Возвращаясь на год назад, неужели полномасштабная война тогда была неотвратимой?

— Посмотрев назад, мы можем видеть, что Путин тогда решил это сделать… Он просто хотел показать, что может отстроить советскую империю.

Он не считался с тем фактом, что Украина — демократическая, независимая, свободная страна, которая избрала себе другой путь и отошла от России. Она имеет европейские амбиции. Ему (Путину — ред.) это было не по душе.

И он хотел из-за своих внутренних неурядиц, политических сложностей в России переломить судьбу (Украины — ред.) и поднять свою популярность среди собственного народа.

Мы видели, что это неизбежная вещь. Он хотел взять Киев в течение нескольких дней, но было ясно, что это катастрофическая ошибка для него.

Поэтому нужно сделать так, чтобы 2023 стал годом украинской победы. Чем быстрее — тем лучше для украинского народа.

— Почему коллективный Запад год назад не верил в победу Украины?

— Я думаю, что люди просто не видели Украину, не знали этой страны. Мне кажется, что это суеверие такое — вера в путинскую власть, его мощь. Он и в Сирии агрессивен, и в Северной Африке, и в Латинской Америке.

Путин был преувеличен, то есть переоценен. Но они (западные политики — ред.) тоже недооценили Украину. Они просто не могли понять, как глубоко украинцы любят свою страну и как они преданы борьбе за нее.

Я думаю, что надо благодарить Бога за смелость, храбрость, мужество украинского народа. Эти люди не понимали, что Украина уже сражается с 2014 года и окрепла в этой борьбе.

Путин сошел с ума, если думает, что Украина развалится от его толчка. Украина победит. Это было ясно еще тогда и сейчас. Наша страна сделает все возможное для этой победы.

— Какой вы видите победу Украины?

— Это должна быть крепкая, твердая, убедительная победа. Нужно выгнать Путина со всех территорий, которые он захватил год назад, по крайней мере. Для того чтобы это сделать, ВСУ нуждаются в помощи — дальнобойной артиллерии, ракетах, танках, самолетах.

Украинцы показали, что не отдадут свою землю. Им только нужны снаряжение и оружие. Военная победа — это залог успеха. А дальше мы можем говорить об украинском будущем.

Я не вижу никаких аргументов против того, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Какие были доводы? Якобы не нужно провоцировать Путина. Но он уже ворвался в не натовскую Украину.

Я думаю, что перспективное будущее Украины должно быть связано с западной коллективной безопасностью. Также Украина хочет вступить в ЕС. Мы это поддерживаем.

— Когда вы возглавите НАТО?

— Я хочу сказать, уважаемые друзья, что такое намерение есть, и пусть никто не забудет, что есть такой кандидат в резерве. На этот раз я думаю, что мне повезет.

В последний раз я помню, что-то там Марио Драги сказал, что это от ЕС должен быть следующий руководитель НАТО. Я с ним совершенно не согласен. Я рассматриваю себя как кандидата. Очень хорошая должность, важная.

У нас есть НАТО крепкое, как никогда. Изобретательное, оживленное НАТО. К нам присоединяются Швеция и Финляндия. Теперь мы видим, что украинское членство — это перспектива, это должно произойти. Путин “испарил” все доводы против вступления Украины в НАТО. Теперь нет таких.

Напомним, что месяц назад Джонсон в очередной раз посетил Украину. Вместе с президентом Владимиром Зеленским они провели встречу со студентами КНУ имени Тараса Шевченко.

Читай, как прошла встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона со студентами.

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