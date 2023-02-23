Интервью

Украинское членство — это перспектива: Джонсон планирует возглавить НАТО и поддержать нашу страну

Елена Яковлева, редактор сайта 23 февраля 2023, 19:52
Інтерв'ю Бориса Джонсона 2023
Фото: Сайт президента Украины

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