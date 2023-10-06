Інтерв'ю

Знав, що я українець, і все одно працював на РФ. Як колишній учасник системи вийшов з гри та став на захист батьківщини

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 17:00
Ігор Волобуєв

Більше новин
Схуднення
Як прибрати живіт: тримай дієві способи в домашніх умовах
Фільми на Геловін 2022: топ-5 найкращих фільмів
Справжні жахи та сімейні комедії: добірка найкращих фільмів на Гелловін
Компенсація єВідновлення за вже зроблені ремонти — коли почнуть видавати
єВідновлення чекати недовго? Коли виплатять компенсації за вже зроблені ремонти
чому новонароджений гикає
Замість “агу” звучить “гик”! Чому гикає новонароджене маля та що з цим робити
Дивитись більше

Відео
0:05:31
Ситуація на сході України сьогодні — королівська 24 ОМБр збирає на дрони

Росіяни тепер рідше виходять з нір. Що відбувається на фронті та як можна допомогти нашим військовим
0:02:39
Обстріл Грози
Дочка, зять і сваха, загинули всі… Розповіді тих, хто вцілів після обстрілу селища Гроза на Харківщині
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:13
Село Правдине на Херсонщині: історії жителів з окупації
Вночі я не сплю, боюся. Болючі історії місцевих з Правдиного на Херсонщині після окупації
0:05:18
розвідувальна операція Валькірії
Політ просто в тил ворога! Як проводили розвідувальну операцію Валькірії
0:10:43
Олександр Новіков
У всьому винні російські пропагандисти? Голова НАЗК розповів, який насправді рівень корупції в Україні
0:04:06
Шоу-рум українських брендів
Колекції українських брендів уже в Нью-Йорку: як мода об’єднує Україну зі світом
0:07:57
Російська пропаганда
Спільна боротьба проти російської дезінформації: хто підписав декларацію з протидії пропаганді РФ
0:06:38
Перша спліт-операція по трансплантації в Україні: що відомо про успішну пересадку органів
Перша в Україні спліт-операція з трансплантації: як дитина стала донором посмертно для п’яти людей
Більше відео
Вікторія Пісоцька: художниця з Запоріжжя розмальовує евакуаційні авто
Читати далі
Щоб люди бачили, що їде наша автівка, і чекали. Історія художниці, яка розмальовує евакуаційні машини та пошкоджені будинки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь