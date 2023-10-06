Знал, что я украинец, и все равно работал на РФ. Как бывший учасник системы вышел из игры и стал на защиту родины

Война в Украине стала, несомненно, самой трагической страницей человечества 21 века. Но вместе с тем, этот период словно лакмус показал, какая внутренность кроется за внешней оберткой каждого человека. Как ни странно, однако несколько сознательных людей можно найти и в глубоком тылу врага.

Он работал менеджером в Газпроме, зарабатывал немалые деньги и голосовал за Путина на выборах. А потом, как говорил их руководитель, “случилось СВО”: гражданин России, родившийся в украинской Охтырке, Игорь Волобуев покинул страну и все свое состояние, пошел в ВСУ и отправился воевать в горячие точки.

Что руководит этим человеком и считает ли он себя виновным в том, что он и ему подобные “вырастили” диктатора, мужчина рассказал журналисту Максиму Крапивному.

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О жизни в стране смирения и молчания

Игорь Волобуев прожил в России 30 лет, получил гражданство и занимал престижную должность в Газпроме. Сам он родился в Украине, но жизнь строил в соседней стране.

Мужчина признается, что дважды ходил на выборы и искренне голосовал за партию Единой России и Путина, потому что верил, что живет в нормальной стране.

— Я искренне голосовал, не потому, что мне кто-то так сказал. Я полагал, что живу в нормальной стране.

Знаете, я очень много времени сам с собой разговаривал, почему так? Со мной так случилось, что у меня глаза открылись после украинского Майдана в конце 2013 года.

Я выехал из маленького украинского городка учиться в Москву, смог там достаточно быстро освоиться и построить карьеру. Когда в 2012 году была Болотная площадь (протесты в России, проходившие на одноименной площади — ред.), она прошла мимо меня. Я видел свой пример и не понимал, почему эти люди не могут просто работать и зарабатывать деньги, — делится воспоминаниями Игорь Волобуев.

На тот момент мужчина понимал, что люди выступают против российских властей, однако сам он считал РФ страной возможностей.

— Вы считаете себя виновным в том, что вырастили диктатора Путина?

— Я понимал, что на тот момент Путин нарушил конституцию РФ, но не видел причин не голосовать за него на выборах. Да, моя вина двойная или даже тройная. Я всегда сознавал, где я родился, где моя родина и никогда не считал Россию родным домом.

Я знал, что я украинец. Знал, и все равно на них работал. Но такой конфликт интересов у меня начался уже в 2013 году.

Также Игорь вполне понимает, что эти протесты были шансом россиян свергнуть диктатуру, однако они им не воспользовались, не давили на власть. В то же время украинцы всегда достигали и достигают цели именно путем волеизъявления.

— Украина всегда была свободной страной. Россия такой не была, никогда, — заключает Волобуев.

Покинул семью и вернулся домой

Первые размышления о несправедливой и аморальной политике Кремля у Игоря Волобуева начали появляться после украинского Майдана. В то же время, весь период российско-украинской войны до 2022 года он не делал ничего существенного для родной страны.

— Почему так?

— Это был компромисс. Мой с моей семьей. Я никогда этого не рассказывал и пока не собираюсь. У меня есть причины, но я не оправдываюсь ими.

— Это были бытовые причины?

— Скажем так, тогда мне казалось, что все происходящее на моей родине не является достаточной причиной для того, чтобы я заплатил такую цену. В конце концов, я её заплатил.

Будь я один, то поехал бы ещё в начале 2014 года. Но я не хотел подставлять так много людей тогда, я был не один, — говорит мужчина.

Игорь Волобуев на тот момент зарабатывал до $200 тыс. в год, имел хорошее авто и социальный статус. Как он считает, он был представителем настоящего среднего класса. У него была жена и сын. О своем решении не сообщил открыто: собрался за два дня и сказал, что едет в Турцию — он часто путешествовал и такая поездка ни у кого не вызывала подозрений.

И жена, и сын Игоря остались в Москве. Они оба работают в Газпроме.

У меня с ними контактов никаких нет. У меня семьи больше нет. Жена практически сразу со мной развелась.

— Но ведь бывшая жена может быть, а сын — нет.

— Я с ним не общаюсь. Это была моя цена, которую я должен был заплатить, и я знал, на что иду, когда покидал Россию, — говорит Игорь Волобуев. — Я “убежал” на войну, получил ранение и чудом выжил.

— Чего вы боитесь?

— Двух вещей: попасть в плен и потерять свою репутацию здесь, в Украине.

У меня сердце всегда было в Украине, а мозг — в России. Я жил с этим конфликтом годами, а 24 февраля 2022 года стало катализатором для меня.

Сейчас Игорь Волобуев не жалеет о своем решении пойти служить в ВСУ и говорит, что ему повезло попасть здесь в хорошие руки.

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