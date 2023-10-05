Совместная борьба против российской дезинформации: кто подписал декларацию по противодействию пропаганде РФ

Полномасштабная война РФ против Украины не стала неожиданным или случайным решением главы Кремля. К сожалению, всего год назад украинцы и мировое сообщество начали понимать, насколько давно Россия планировала нападение и оккупацию.

Но противодействовать российской дезинформации никогда не поздно! К счастью, сейчас большинство стран мира понимают всю неотложность проблемы и готовы совместными усилиями бороться против пропаганды РФ на своих территориях.

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в студии телемарафона Єдиних новин рассказала Вадиму Карпьяку о подписании декларации О регулировании медиа и противодействии российской дезинформации в Варшаве.

Сейчас также смотрят

— Дело в том, что пропаганда РФ зашла слишком далеко и мутирует как настоящий вирус. Полностью заблокировать её невозможно, потому что она использует все имеющиеся средства. Так что пришло время делать медийные платформы прозрачными, — говорит Герасимьюк.

На Варшавском саммите против дезинформации признали, что событие подписания такой декларации является историческим.

Документ подписали пять стран: Польша, Украина, Румыния, Литва и Латвия. На мероприятии также присутствовали представители Венгрии и Эстонии.

По словам председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, эта декларация точно не станет очередными пустыми болтовнями. Ведь впервые ближайшие страны-соседи собрались вместе, потому что понимают, с каким врагом они имеют дело.

Страны будут проводить совместные учения граждан по выявлению, реагированию и предотвращению дезинформации, а также налаживать сотрудничество между европейскими и национальными платформами фактчекинга.

Если же ты до сих пор думаешь, что российская пропаганда работает только на ведущих российских телеканалах, тогда советуем прочесть наш другой материал. Там мы подробно объяснили, как российские фильмы и сериалы годами промывали украинцам мозг.

Фото: Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.