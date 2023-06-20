Удобная позиция и чей Крым: как российская пропаганда влияет даже на Google Maps

Украинцы все больше учатся различать российскую пропаганду, но мир до сих пор находится под значительным влиянием нарративов агрессорки.

К примеру, в Германии местные издательства разрабатывают и печатают карты, атласы и глобусы, где Украина часто изображена не только без Крыма: часть восточных и южных областей — это либо “российская”, либо “спорная территория”.

Есть вопросы и к политике National Geographic и Google Maps.

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Основатель проекта Stop Mapaganda Василий Голубей провел собственное расследование. По его наблюдениям, Россия продолжает проталкивать удобные для неё нарративы через карты и глобусы во всем мире.

Так, например, только в Германии мужчина написал письма более 20 издательствам, которые освещали Украину на карте так, как это преподносит РФ: без Крыма, с границей на восточных территориях.

А вот National Geographic и Google Maps никак не могут определиться, чей Крым.

Василий Голубей говорит: вместе с физической деоккупацией мы должны проводить и информационную деоккупацию.

Как защитить себя от российской пропаганды и на что она направлена, мы писали в нашем другом материале.

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