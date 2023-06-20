Зручна позиція та чий Крим: як російська пропаганда впливає навіть на Google Maps

Українці все більше вчаться розрізняти російську пропаганду, але світ і досі подекуди перебуває під значним впливом наративів агресорки.

Приміром, у Німеччині місцеві видавництва розробляють і друкують мапи, атласи та глобуси, де Україна часто зображена не лише без Криму: частина східних і південних областей — це або “російська”, або “спірна територія”.

Є запитання і до політики National Geographic та Google Maps.

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Засновник проекту Stop Mapaganda Василь Голубей провів власне розслідування. За його спостереженнями, Росія й далі проштовхує зручні для неї наративи через карти та глобуси у всьому світі.

Так, приміром, лише у Німеччині чоловік написав листи до понад 20 видавництв, що висвітлювали Україну на карті так, як це подає РФ: без Криму, з кордоном на східних теренах.

А ось National Geographic та Google Maps ніяк не можуть визначитися, чий Крим.

Василь Голубей каже: разом із фізичною деокупацією, ми маємо проводити й інформаційну деокупацію.

Як захистити себе від російської пропаганди та на що вона націлена, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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