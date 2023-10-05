Спільна боротьба проти російської дезінформації: хто підписав декларацію з протидії пропаганді РФ

Повномасштабна війна РФ проти України не стала неочікуваним чи випадковим рішенням очільника Кремля. На жаль, лише рік тому українці та світова спільнота почали розуміти, наскільки давно Росія планувала напад та окупацію.

Та протидіяти російській дезінформації ніколи не пізно! На щастя, нині більшість країн світу розуміють всю нагальність проблеми та готові спільними зусиллями боротися проти пропаганди РФ на своїх територіях.

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк у студії телемарафону Єдиних новин розповіла Вадиму Карп’яку про підписання декларації Про регулювання медіа та протидію російській дезінформації у Варшаві.

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— Річ у тім, що пропаганда РФ зайшла занадто далеко і мутує, як справжній вірус. Повністю заблокувати її неможливо, бо вона використовує всі наявні засоби. Тож прийшов час робити медійні платформи прозорими, — каже Герасим’юк.

На Варшавському саміті проти дезінформації визнали, що подія підписання такої декларації є історичною.

Документ підписало п’ять країн: Польща, Україна, Румунія, Литва та Латвія. На заході були присутні також представники Угорщини та Естонії.

За словами голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, ця декларація точно не стане черговими пустими балачками. Адже чи не вперше найближчі країни-сусіди зібралися разом, бо розуміють, з яким ворогом вони мають справу.

Країни проводитимуть спільні навчання громадян з виявлення, реагування та запобігання дезінформації, а також налагоджуватимуть співпрацю між європейськими та національними платформами фактчекінгу.

Якщо ж ти й досі думаєш, що російська пропаганда працює лише на провідних російських телеканалах, тоді радимо прочитати наш інший матеріал. Там ми детально пояснили, як російські фільми та серіали роками промивали мозок українцям.

Фото: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

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