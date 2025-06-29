Історії Розповіді

Не в Мак, а на завод! Як сестри-близнючки у 18 років стали до верстата

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Червня 2025, 21:00
Не в Мак, а на завод! Як сестри-близнючки у 18 років стали до верстата

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