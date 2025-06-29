Истории Рассказы

Не в Мак, а на завод! Как сестры-близнецы в 18 лет стали к станку

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 июня 2025, 21:00
Не в Мак, а на завод! Как сестры-близнецы в 18 лет стали к станку

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