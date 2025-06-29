Не в Мак, а на завод! Как сестры-близнецы в 18 лет стали к станку

Близнецы всегда шагают по жизни бок о бок. Так случилось и в случае Александры и Дарьи. Они студентки профессионально-технического училища, и в свои 18 лет уже работают в одном цехе завода Интерпайп, где справляются высокотехнологичные агрегаты.

Об их пути в профессии, первых успехах и мотивации девушек рассказал 11 канал. Голос Дніпра.

Близнецы, работающие на заводе: история Александры и Дарьи

Александра — оператор станка, который обрабатывает металлические заготовки деталей, контролирует выполнение программы, а затем оценивает результат. Признается, сразу оборудование испугалось.

— Увидела этот станок и не знала, что здесь и как вообще происходит, — вспоминает девушка.

С первого дня она работала в цехе, выполняла реальные производственные задания и не раз ошибалась. Бывало такое, что портили и детали, и инструменты.

Дарья же показывает свой лентопильный станок. Быстро овладеть технологическим оборудованием близнецам помогли опытные наставники. Всего три месяца обучения и молодые девушки уже работают самостоятельно.

На заводе говорят, что прошли времена, когда на производстве могли работать только коренастые мужчины.

— Сейчас у нас работает около там 70 женщин и девушек всех возрастов, и они занимают разные профессии. Это на площадке и здесь в Днепре и Никополе. Никаких предосторожностей нет и не было, — говорит директор машиностроительного комплекса Интерпайп Максим Горбатюк.

Сестры вспоминают, что рабочую профессию посоветовали выбрать родители, но сначала обучение в ВПУ их не впечатлило.

— Казалось, что все это скучно, неинтересно. Но на втором курсе нам уже начали показывать заводы, провели здесь экскурсию. Нам здесь все понравилось, и мы остались здесь.

В итоге радуются своему выбору, ведь в 18 лет есть возможность обеспечить себя и поддержать близких. Девушки родом из села Привольное в Солонянском районе Днепропетровской области.

— У нас было такое детство, что денег было немного. А здесь мы устроились на завод и денег теперь хватает. Все что мы захотим, все есть. И помогаем бабушке.

В Интерпайпе добавляют, что создали условия, чтобы молодые специалисты и специалисты быстро росли профессионально, а значит, и зарабатывали больше.

— Для производственных профессий действует сдельная система оплаты труда: в зависимости от сложности работ, эффективности и так далее. Даем возможность научиться второй, третьей профессии, освоить несколько единиц оборудования. Это все будет в будущем влиять на доход, — добавляет Максм Горбатюк.

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