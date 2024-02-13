Шлях додому через п’ять країн: історія евакуації 80-річної жінки на кріслі колісному

Більшість українців намагаються евакуюватися з тимчасово окупованих територій, але деякі залишаються, адже не мають можливості виїхати. Так сталося і з героїнею цієї історії.

Пані Антоніні 80 років, вона не може самостійно пересуватися, тому не могла евакуюватися з окупованого села на Донеччині. Рідних та знайомих, які могли б доглядати за нею у селі, не залишилося. Вона не мала коштів на існування, адже відмовлялася від російського паспорта та не отримувала “пенсію” окупантів.

Жінку змогли евакуювати, але для повернення на підконтрольну Україні територію їй довелося подолати довгий шлях, історією жінки поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Дмитро Лубінець поділився, що до нього як до омбудсмена звернулася громадянка Україні, яка довгий час не могла евакуювати свою матір з окупованого села на Донеччині. Пояснила всю ситуацію, яка склалася, та попросила допомоги.

— Розуміючи складність ситуації, працівники Офісу омбудсмена спільно з громадською організацією, що займається евакуацією, вивчили різні варіанти маршрутів виїзду з ТОТ. Кожна деталь враховувалася, зважаючи на стан жінки. Все організували так, щоб була можливість супроводжувати жінку протягом усього часу, з урахуванням ризиків, які могли виникнути при перетині кордонів, — акцентував Лубінець.

Шлях Антоніни розпочався 24 січня. Її маршрут жінки пролягав через тимчасову окуповану територію Донецької області та території Росії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі. На кожному етапі пані Антоніну супроводжували волонтери, які придбали їй крісло колісне та ходунки.

Жінка зустрілася зі своєю дочкою у Львові 4 лютого. Зараз вони разом проживають у Києві після довгих місяців розлуки.

Українців закликають евакуйовуватися зі своїх населених пунктів, поки є можливість. Раніше ми розповідали, що у двох громадах Харківщини оголосили евакуацію.

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