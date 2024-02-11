Готував для міністрів оборони та знаменитостей! Історія бійця на псевдо Фокс

Боронити рідну землю й після 2022, й після 2014 року йшли не лише професійні військові, а й звичайні цивільні, які до ухвалення такого важливого рішення не мали навіть досвіду служби.

Один із них — військовослужбовець Олег на псевдо Фокс. Він служить в армії вже вісім років, а у цивільному житті був професійним кухарем. Та навіть у таких умовах Фокс готує для своїх побратимів смачні страви, маючи в руках лише газовий балон, а перед собою — котел.

Як служить Фокс і що готує на передовій, коли є час — розповідаємо далі.

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Підкорив норвежців українським борщем

Олег підписав контракт із ЗСУ у 2013 році. Служив до 2018 року, а потім — одружився. На початку повномасштабного вторгнення Фокс знову став до лав військових боронити Україну.

У 61 Окремій Механізованій Степовій бригаді кажуть: Фокс готує, як удома. А за цим засумували вже усі військові.

В минулому — професійний кухар, та Фокс вже вісім років в армії, воює.

Колись готував відомим і знаменитим, а зараз — рідним, тим, з ким разом тримає зброю та ділить радощі й випробування.

Ба більше: українським борщем він приємно здивував норвежців, під час навчання. Коли їздив на навчання до Норвегії, там пригостив норвежців українським борщем.

Я вперше бачив, щоб люди йшли і на ходу аж пили борщ з тарілки.

— А потім вони зупинилися, повернулися і сказали, що хочуть ще, — радісно пригадує Фокс.

Нині Фокс називає армію своєю основною роботою. Однак побратими памʼятають про його минуле й інколи просять приготувати щось.

На щастя, всіляких “спецзамовлень” в мене не було. Зранку встав, спланував, що буду готувати, зготував, — каже чоловік.

Фокс служив стрільцем, став старшиною, а зараз — командир відділення.

Звичне місце роботи та улюблене заняття змінив й інший наш герой: з боксерського рингу він пішов розбирати завали після російських обстрілів.

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