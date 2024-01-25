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З боксерського рингу на розбір завалів: історія Влада Гели, який рятував людей після ворожої атаки на ТЦ Амстор у Кременчуці

Даніела Долотова, журналістка сайту 25 Січня 2024, 18:00
З боксерського рингу на розбір завалів: історія Влада Гели, який рятував людей після ворожої атаки на ТЦ Амстор у Кременчуці

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