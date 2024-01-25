З боксерського рингу на розбір завалів: історія Влада Гели, який рятував людей після ворожої атаки на ТЦ Амстор у Кременчуці

Кожна людина хоча б раз у житті постає перед питанням: боротись їй чи ні. І відповідь на нього залежить лише від того, що стоїть на кону й наскільки це важливо для конкретної особи.

24-річний начальник караулу 14 пожежної частини ДСНС в Кременчуці та за сумісництвом чемпіон України у першій середній вазі Владислав Гела свого часу вирішив, що боротись однозначно варто завжди.

І попри те, що вже вів бої за титули в спорті, вирішив почати битись ще й за життя кожної людини, яка потребує порятунку.

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Владислав Гела за рейтингом BoxRec в Україні посідає друге місце серед боксерів у першій середній вазі. Однак зізнається, якби зараз постав вибір між боксом та службою, однозначно обрав би саме порятунок людських життів.

Я розумію: потрібно допомагати людям зараз, у такий непростий час. А бокс поки другорядний. Це поклик моєї душі. Звісно, як війна закінчиться, дай Боже, можливо, більше буду займатись боксом, приділяти йому більше уваги та завойовувати більше титулів на міжнародних змаганнях.

Та поки перед рятувальником не постав такий вибір, він використовує увесь вільний час для улюблених занять. Говорить, віддає стільки часу й сил службі та спорту, що на особисте життя взагалі не лишається. І жартома додає, що поки відстає у цьому питанні.

Не розказую рідним про жахи під час війни

Однак про своїх найрідніших все одно не забуває й приділяє їм увагу, хоч і про деталі роботи намагається багато не розповідати.

Згадує, що спочатку рідні були дуже занепокоєні його професією, але з часом звикли, адже знають: їхній Влад — професіонал своєї справи.

Вже спокійно до цього ставляться, після таких великих подій і жахів, які мені довелося бачити. Я всі тонкощі не розкриваю. Намагаюсь більше тримати в собі, щоб вони менше переживали.

Найчастіші виклики — це порятунок котиків з дерев

Про найбільш часті виклики Владислав згадує легко, адже це зазвичай стосується порятунку котиків з дерев.

Хоча трапляються часто також виклики для ліквідації задимлення квартир через недотримання правил пожежної безпеки.

Та як би все не звучало безневинно, рятувальник наголошує: у надзвичайній ситуації насамперед потрібно викликати рятувальників, а вони вже самі знають, що робити.

Вони приїдуть, все зроблять і не потрібно бігати та їм заважати чи давати свої поради, тому що це непрофесійно.

Кожна секунда може стати фатальною

Під час війни ввели дуже багато нового, ділиться Владислав. Додає, що за цей час навчився багато чому новому, особливо швидкому ухваленню рішень.

Зрозумів, що потрібно дуже швидко ухвалювати рішення, адже кожна секунда може стати фатальною.

Навчився парубок також реагувати на ракетні прильоти інакше та використовувати нове обладнання.

До нашого обладнання додалися бронежилети та каски, які захищають нас від уламків ракет.

Потрібними виявились ці засоби захисту й під час ліквідації наслідків терористичного удару РФ по ТЦ Амстор 27 червня 2022 року. Тоді Владислав врятував жінку з-під завалів. Однак багато про події того трагічного дня рятувальник не говорить.

Зізнається, що після цих подій почав їздити на реабілітацію в одеський санаторій, хоч паралельно в управлінні з рятувальниками працюють ще й психологи.

Там працюють з нами спеціалісти, які вміють поставити на ноги людей. Я задоволений, що на службі є така можливість отримати реабілітацію безкоштовно.

Та додає, що розвиватись ще є куди й сподівається, що у майбутньому буде більше реформ, модернізація служби, з’являтиметься нове покоління рятувальників й з кожним роком служба буде ставати кращою.

Бабуся постійно готувала на змагання пиріжки

20 січня 2024 року Владислав Гела виборов пояс чемпіона України та WBC Ukraine у благодійному чемпіонаті ЗСУ за підтримки президента України Володимира Зеленського.

Організатори змагання мали на меті зібрати 5 000 000 гривень для відновлення спортивної школи Миколаєва, яка була зруйнована російською армією під час масового обстрілу міста.

Свою перемогу Владислав присвятив своїй бабусі, у якої того вечора був день народження. Жінка завжди підтримувала онука та готувала йому на змагання пиріжки та давала багато їжі з собою в дорогу. Таку турботу чоловік просто не міг оминути увагою у важливий для себе вечір.

У цей вечір я вирішив її привітати таким подарунком.

Спілкувалась: Ілона Солов’ян

З боксерського рингу на розбір завалів: історія Влада Гели, який рятував людей після ворожої атаки на ТЦ Амстор у Кременчуці / 5 Фотографій

Значення сміливих і відважних хлопців та дівчат, які обрали професію рятувальників, важко переоцінити, адже нині вони рятують десятки життів щоденно. Читай історію 19-річних братів-близнюків про службу в ДСНС, які лишаються наймолодшими рятувальниками в регіоні.

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