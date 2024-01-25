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С боксерского ринга на разбор завалов: история Влада Гелы, спасавшего людей после вражеской атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

Даниэла Долотова, журналист сайта 25 января 2024, 18:00
С боксерского ринга на разбор завалов: история Влада Гелы, спасавшего людей после вражеской атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

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С боксерского ринга на разбор завалов: история Влада Гелы, спасавшего людей после вражеской атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге
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