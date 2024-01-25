С боксерского ринга на разбор завалов: история Влада Гелы, спасавшего людей после вражеской атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

Каждый человек хотя бы раз в жизни стоит перед вопросом: бороться ему или нет. И ответ на него зависит только от того, что стоит на кону и насколько это важно для конкретного человека.

24-летний начальник караула 14 пожарной части ГСЧС в Кременчуге и по совместительству чемпион Украины в первом среднем весе Владислав Гела в свое время решил, что бороться однозначно стоит всегда.

И несмотря на то, что уже вел бои за титулы в спорте, решил начать биться еще и за жизнь каждого человека, нуждающегося в спасении.

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Владислав Гела по рейтингу BoxRec в Украине занимает второе место среди боксеров в первом среднем весе. Однако признается, если бы сейчас стал выбор между боксом и службой, однозначно избрал бы именно спасение человеческих жизней.

Я понимаю: нужно помогать людям сейчас, в столь непростое время. А бокс пока второстепенный. Это зов моей души. Конечно, как война закончится, дай Бог, возможно больше буду заниматься боксом, уделять ему больше внимания и завоевывать больше титулов на международных соревнованиях.

Но пока перед спасателем не представился такой выбор, он использует все свободное время для любимых занятий. Говорит, отдает столько времени и сил службе и спорту, что на личную жизнь вообще не остается. И в шутку добавляет, что пока отстает в этом вопросе.

Не рассказываю родным об ужасах во время войны

Но о своих родных все равно не забывает и уделяет им внимание, хотя и о деталях работы старается многое не рассказывать.

Вспоминает, что сначала родные были очень обеспокоены его профессией, но со временем привыкли, ведь знают, что их Влад — профессионал своего дела.

Уже спокойно к этому относятся после таких больших событий и ужасов, которые мне пришлось видеть. Я все тонкости не раскрываю. Пытаюсь больше держать в себе, чтобы они меньше переживали.

Самые частые вызовы — это спасение котиков с деревьев

О наиболее частых вызовах Владислав вспоминает легко, ведь это обычно касается спасения котиков из деревьев.

Хотя случаются часто также вызовы для ликвидации задымления квартир из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Но как бы все ни звучало невинно, спасатель отмечает: в чрезвычайной ситуации прежде всего нужно вызвать спасателей, а они уже сами знают, что делать.

Они приедут, все сделают и не нужно бегать, им мешать или давать свои советы, потому что это непрофессионально.

Каждая секунда может стать роковой

Во время войны было введено очень много нового, делится Владислав. Добавляет, что за это время научился многому новому, особенно быстрому принятию решений.

Понял, что нужно очень быстро принимать решение, ведь каждая секунда может стать роковой.

Научившийся парень также реагировать на ракетные прилеты иначе и использовать новое оборудование.

К нашему оборудованию добавились бронежилеты и каски, защищающие нас от обломков ракет.

Нужны эти средства защиты и при ликвидации последствий террористического удара РФ по ТЦ Амстор 27 июня 2022 года. Тогда Владислав спас женщину из-под завалов. Однако о событиях того трагического дня спасатель не говорит много.

Признается, что после этих событий начал ездить на реабилитацию в одесский санаторий, хотя параллельно в управлении со спасателями работают психолог.

Там работают с нами специалисты, умеющие поставить на ноги людей. Я доволен, что на службе есть возможность получить реабилитацию бесплатно.

Но добавляет, что развиваться еще есть куда и надеется, что в будущем будет больше реформ, модернизация службы, будет появляться новое поколение спасателей и с каждым годом служба станет лучше.

Бабушка постоянно готовила на соревнование пирожки

20 января 2024 года Владислав Гела завоевал пояс чемпиона Украины и WBC Ukraine в благотворительном чемпионате ВСУ при поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

Организаторы соревнования имели целью собрать 5 000 000 гривен для восстановления спортивной школы Николаева, разрушенной российской армией во время массового обстрела города.

Свою победу Владислав посвятил своей бабушке, у которой в тот вечер был день рождения. Женщина всегда поддерживала внука и готовила ему на соревнование пирожки, давала много еды с собой в дорогу. Такую заботу мужчина просто не мог обойти вниманием в важный для себя вечер.

В этот вечер я решил ее поздравить таким подарком.

Общалась: Илона Соловьян

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