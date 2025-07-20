Без неї загинув би давно! Філософ у броніку розповів, як вижити на фронті

У бліндажі неподалік фронту український військовий читає не військовий посібник і не трилер — у його руках книга філософа Марка Аврелія. Позивний цього бійця — Стоїк. І це не випадковість, а свідомий вибір. Стоїцизм — філософія, що стала для нього внутрішньою опорою у найтемніші моменти війни, яка триває вже понад три роки.

Цю історію розповів журналіст Юрій Марченко на замовлення United24 Media. Стоїк служить у підрозділі ударних безпілотників Чорний рій першої бригади тероборони.

Шлях у війську

До повномасштабної війни він навчався на історика, планував займатися бізнесом. Але у березні 2022-го добровільно пішов у військкомат. Родину вивіз на захід країни, а сам уже за кілька днів опинився в бригаді — без базової військового вишколу.

Спочатку він був кулеметником у розвідці, воював під Бахмутом, Лиманом, Торецьком, Черніговом. І найперше бойове завдання стало точкою внутрішнього зламу.

Тоді, у сірій зоні, неподалік ворожого поста, він уперше відчув сильний страх і паніку. Саме тоді він зрозумів — з емоціями треба працювати.

Згодом його поранив дрон. У листопаді 2023 року Стоїк отримав завдання під Бахмутом. Під час пересування над ним завис ворожий дрон-бомбер, який почав полювання саме на нього. Дві гранати влучили в руку та спину.

Я впав у якийсь окоп, підіймаю голову: а там друга граната. Після першого вибуху з мене ніби вибило всі сили, — згадує військовий.

Далі він повільно почав вибиратися з окопу, а невдовзі побратими прийшли йому на допомогу. Загалом, йому дуже пощастило — за рік до цього він отримав кевларовий захист шиї, який став рятівним, адже один з осколків застряг саме в ньому і міг би вбити, якби його не було.

У шпиталі військовий знайшов філософію

Саме у шпиталі йому до рук потрапила книга Марка Аврелія. Вона відкрила для нього нове бачення. Він упізнав у стоїцизмі філософію, яка відгукнулася в його серці. Згодом він прослухав курс філософа Олександра Полтавцева, вивчив Сенеку, Епіктета, Зенона.

Стоїцизм став не лише підтримкою, а й способом мислення. Він каже, що не пригнічує свої емоції, а контролює їх, щоб не зробити помилки.

— Це не про холодність, а про рівновагу, — пояснює військовий.

Один із ключових принципів, який він практикує — амор фаті, любов до долі.

Воїн переконаний: навіть жахливі обставини мають сенс, якщо зробити з них висновки. Філософія допомагає зберігати внутрішній спокій і не дозволяє трагедіям змінити його особистість.

Як знання відомого філософа допомагають військовому на війні

Під час служби він намагається не лише вистояти сам, а й допомагати іншим. Згадує ситуацію в Сіверському лісі у 2023 році, коли побратим у паніці хотів тікати під час обстрілу. Сам Стоїк теж боявся, але зумів заспокоїти товариша й утримати позицію.

Ще один його принцип — бути відповідальним і робити трохи більше, ніж від тебе очікують.

Саме це спонукало його створити Телеграм-канал, де він ділиться своїм досвідом, роздумами й особистими історіями через призму філософії. Канал швидко виріс до понад 10 тисяч підписників і став спільнотою людей, які шукають внутрішній спокій.

Крім моральної підтримки, канал має й практичне значення — лише за перші 10 місяців існування підписники задонатили понад 1,3 мільйона гривень на потреби підрозділу.

Що буде після війни, боєць поки не знає.

Можливо, вирушить у велику пішу подорож, щоб випробувати себе. А потім планує повернутися до ідеї власної справи — щоб будувати сильне суспільство і підтримувати країну в мирі.

— Я не солдат, який захоплюється філософією. Я філософ, який змушений воювати, щоб захистити свої цінності, — каже Стоїк.

Головне фото: United24.

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