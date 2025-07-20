Історії Розповіді

Без неї загинув би давно! Філософ у броніку розповів, як вижити на фронті

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2025, 16:00
Без неї загинув би давно! Філософ у броніку розповів, як вижити на фронті

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