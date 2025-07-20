Без нее погиб бы давно! Философ в бронике рассказал, как выжить на фронте

В окопе недалеко от фронта украинский военный читает не военное пособие и не триллер — в его руках книга философа Марка Аврелия. Позывной этого бойца — Стоик. И это не случайность, а осознанный выбор. Стоицизм — философия, которая стала для него внутренней опорой. На войне, которая длится уже более трёх лет.

Эту историю рассказал журналист Юрий Марченко по заказу United24 Media. Стоик служит в подразделении ударных беспилотников Чёрный рой первой бригады терробороны.

Путь в армии

До полномасштабной войны он учился на историка, планировал заниматься бизнесом. Но в марте 2022 года добровольно пошёл в военкомат.

Семью вывез на запад страны, а сам уже через несколько дней оказался в бригаде — без базовой военной подготовки.

Сначала он был пулемётчиком в разведке, воевал под Бахмутом, Лиманом, Торецком, Черниговом. И именно первое боевое задание стало точкой внутреннего перелома.

Тогда, в серой зоне, недалеко от вражеского поста, он впервые почувствовал сильный страх и панику. Именно тогда он понял — с эмоциями нужно работать.

Позже его ранил дрон. В ноябре 2023 года Стоик получил задание под Бахмутом. Во время перемещения над ним завис вражеский дрон-бомбер, который начал охоту именно на него. Две гранаты попали в руку и спину.

Я упал в какой-то окоп, поднимаю голову: а там вторая граната. После первого взрыва у меня словно выбило все силы, — вспоминает военный.

Фото: Телеграм-канал Стоик

Далее он медленно начал выбираться из окопа, а вскоре товарищи пришли ему на помощь.

В целом, ему очень повезло — за год до этого он получил кевларовую защиту шеи, которая стала спасительной, ведь один из осколков застрял именно в ней и мог бы убить, если бы её не было.

В госпитале военный нашёл философию

Именно в госпитале ему в руки попала книга Марка Аврелия. Она открыла для него новое видение. Он узнал в стоицизме философию, которая откликнулась в его сердце. Позже он прослушал курс философа Александра Полтавцева, изучил Сенеку, Эпиктета, Зенона.

Стоицизм стал не только поддержкой, но и способом мышления. Он говорит, что не подавляет свои эмоции, а контролирует их, чтобы не совершать ошибок.

— Это не про холодность, а про равновесие, — объясняет военный.

Фото: Телеграм-канал “Стоик”

Один из ключевых принципов, который он практикует — амор фати, любовь к судьбе.

Воин уверен: даже ужасные обстоятельства имеют смысл, если сделать из них выводы. Философия помогает сохранять внутреннее спокойствие и не позволяет трагедиям изменить его личность.

Как знания известного философа помогают военному на войне

Во время службы он старается не только выстоять сам, но и помогать другим. Вспоминает ситуацию в Северском лесу в 2023 году, когда товарищ в панике хотел убежать во время обстрела. Сам Стоик тоже боялся, но сумел успокоить друга и удержать позицию.

Ещё один его принцип — быть ответственным и делать чуть больше, чем от тебя ожидают.

Именно это побудило его создать Телеграм-канал, где он делится своим опытом, размышлениями и личными историями через призму философии. Канал быстро вырос до более чем 10 тысяч подписчиков и стал сообществом людей, которые ищут внутренний покой.

Кроме моральной поддержки, канал имеет и практическое значение — только за первые 10 месяцев существования подписчики задонатили более 1,3 миллиона гривен на нужды подразделения.

Что будет после войны, боец пока не знает.

Возможно, отправится в большое пешее путешествие, чтобы испытать себя. А затем планирует вернуться к идее собственного дела — чтобы строить сильное общество и поддерживать страну в мире.м

— Я не солдат, который увлекается философией. Я философ, который вынужден воевать, чтобы защитить свои ценности, — говорит Стоик.

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