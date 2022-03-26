З-під обстрілів — на лід. Як українські фігуристи з Харкова влаштували фурор на Чемпіонаті Світу у Франції

Їй – 25, йому – 27, і вони обидвоє з Харкова. Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін, яким дивом вдалося покинути розбомблений російськими військами Харків, феєрично представили Україну на Чемпіонаті світу зі спортивних танців на льоду.

Спортсмени вже не раз представляли Україну на міжнародних змаганнях. У лютому — змагалися з кращими фігуристами світу на Зимовій Олімпіаді в Пекіні, а потім повернулися в рідне місто.

Олександра й Максим готували виступ під культову пісню Hit the Road Jack. Планували запалити залу своєю енергією та драйвом, невпинно тренувалися. Для Саші шили новий гарний костюм. Але затанцювати в ньому дівчині не судилося.

У Харків завітала війна й розділила фігуристів. Олександра швидко залишила місто, тоді як Максим провів більш як три тижні під нещадним вогнем російської авіації та артилерії. Зрештою, і хлопцеві вдалося залишити рідне місто, тікаючи від війни.

Українські фігуристи вже разом вирішили не скасовувати виступ на Чемпіонаті світу у французькому Монпельє, аби вкотре нагадати про боротьбу нашої країни за мирне небо.

Нікітін і Назарова зважилися змінити не лише музику, а й програму виступу. Свій танець-імпровізацію вони виконали під супровід пісні 1944 Джамали та непереможну Ой, у лузі червона калина Андрія Хливнюка.

Ця музика дозволяє Україні не здаватися. Ми просимо всіх людей не здаватися та підтримувати одне одного, – прокоментували фігуристи.

Танцювала пара в тренувальному одязі — так, як відчувало серце.

А після завершення виступу французькі трибуни вибухнули оваціями. Люди тримали таблички Stand with Ukraine та жовто-сині стяги.

У підсумку українські фігуристи посіли 16 сходинку, що давало їм можливість виступити у фіналі змагань, але пара відмовилася.

Після свого виступу українці застерегли світ від жорстокості росіян.

Це непростий час. Не тільки для України, а й для всього світу. Ми хочемо сказати всьому світу бути обачними, оскільки російський фашизм може досягти інших країн.

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