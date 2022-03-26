Из-под обстрелов – на лед. Как украинские фигуристы из Харькова устроили фурор на Чемпионате Мира во Франции

Ей – 25, ему – 27, и они оба из Харькова. Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин, которым чудом удалось покинуть разбомбленный российскими войсками Харьков, феерически представили Украину на Чемпионате мира по спортивным танцам на льду.

Спортсмены уже не раз представляли Украину на международных площадках. В феврале соревновались с лучшими фигуристами мира на Зимней Олимпиаде в Пекине, а затем вернулись в родной город.

Александра и Максим готовили выступление под культовую песню Hit the Road Jack. Планировали зажечь зал своей энергией и драйвом, неустанно тренировались. Для Саши шили новый красивый костюм. Но станцевать в нем девушке было не суждено.

В Харьков пришла война и разделила фигуристов. Александра быстро покинула город, в то время как Максим провел более трех недель под беспощадным огнем российской авиации и артиллерии. В конце концов и парню удалось покинуть родной город, убегая от ужасов войны.

Украинские фигуристы уже вместе решили не отменять выступление на Чемпионате мира во французском Монпелье, чтобы еще раз напомнить о борьбе нашей страны за мирное небо.

Никитин и Назарова отважились поменять не только музыку, но и программу выступления. Свой танец-импровизацию они исполнили под песню 1944 Джамалы и непобедимую Ой, у лузі червона калина Андрея Хлывнюка.

Эта музыка позволяет Украине не сдаваться. Мы просим всех людей не сдаваться и поддерживать друг друга, – прокомментировали фигуристы.

Танцевала пара в тренировочной одежде – так, как чувствовало сердце.

А после завершения выступления французские трибуны разразились овациями. Люди держали таблички Stand with Ukraine и желто-синие флаги.

В итоге украинские фигуристы заняли 16-е место, что давало им возможность выступить в финале соревнований, но пара отказалась.

После своего выступления украинцы предостерегли мир от жестокости россиян.

Это непростое время. Не только для Украины, но и для всего мира. Мы хотим сказать всему миру быть осмотрительными, поскольку российский фашизм может достичь других стран.

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