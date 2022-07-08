Похож на маму или папу? Какие черты характера имеет ребенок по порядку рождения в семье

Дети, как правило, отражение своих родителей. Кто-то с самого детства приобретает знакомые черты, а кто-то “догоняет” их в более зрелом возрасте. Влияет ли порядок рождения ребенка на характер? Мы расскажем тебе о теории австрийского психолога Адольфа Адлера, которая поможет определить черты характера детей по порядку рождения.

Черты характера детей по порядку рождения

Адольф Адлер описал четыре позиции: первенец (старший), единственный ребенок в семье, второй (средний) ребенок и младший. Какие же могут быть черты этой теории? Читай и проверяй на своем опыте.

Первенец

Психолог писал, что самые старшие дети часто “монархи, лишенные трона”. Это может быть так, ведь концентрация родителей переключается со старших на младших и первые испытывают недостаток любви, внимания и т. д.

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Для старших в семье детей характерны черты консервативности, стремления к власти и лидерству. Это закладывается в них вместе с ростом в кругу младших. Таким образом, они хотят выделиться, завоевать себе место среди других детей.

В будущем первенцы часто становятся стражами нравственных стандартов и сохраняют семейные традиции.

Единственный ребенок

Такие дети чаще всего имеют зависимость и эгоцентризм. Ведь им не приходится делиться с братьями и сестрами вниманием, игрушками и т. п.

Единственные в семье дети могут испытывать недостаток опыта общения между детьми, как, например, бывает в семье, где детей двое или трое.

Поэтому дети, выросшие в семье единственными, в будущем могут испытывать трудности в коммуникации со сверстниками.

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Средний ребенок

Второй или средний в семье ребенок с самого начала ориентируется на старшего. У них начинается конкуренция, ведь каждый хочет быть самым-самым. Средние дети иногда настолько старательны в своих стремлениях, что часто перегоняют старших по развитию.

Адлер описывал это явление так:

Средний ребенок ведет себя так, будто соревнуется в беге, и если кто-то вырвется на пару шагов вперед, он поспешит его опередить. Он постоянно несется на всех парах.

Второй ребенок (средний) нередко растет с чертами соперничества и честолюбия. Его стиль жизни — это стремление доказать свое превосходство и исключительность.

Эти дети могут ставить сверхвысокие цели, которые могут приводить к болезненным неудачам.

Младший ребенок

Самые младшие — усиленная версия средних. Они часто преследуют цель превзойти всех детей в семье. Как правило, им это удается. Адольф Адлер говорил, что в таких детях заложены черты революционеров, потому что они борются с другими.

Но борьба между детьми является нормальной. Они стремятся к вниманию и любви. Психолог был уверен, что освободиться от стремлений быть лучшими невозможно, ведь это и есть жизнь.

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