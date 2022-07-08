Родительство

Похож на маму или папу? Какие черты характера имеет ребенок по порядку рождения в семье

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 08 июля 2022, 12:00
Риси характеру дітей за порядком народження
Фото: Pexels

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