Батьківство

Схожа на маму чи на батька? Які риси характеру має дитина за порядком народження в родині

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 08 Липня 2022, 12:00
Риси характеру дітей за порядком народження
Фото: Pexels

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