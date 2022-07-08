Схожа на маму чи на батька? Які риси характеру має дитина за порядком народження в родині

Діти здебільшого є віддзеркаленням своїх батьків. Хтось із самого дитинства набуває знайомих рис, а хтось “наздоганяє” їх у більш зрілому віці. А чи впливає порядок народження дитини на характер? Ми розповімо тобі про теорію австрійського психолога Адольфа Адлера, яка допоможе визначити риси характеру дітей за порядком народження.

Риси характеру дітей за порядком народження

Адольф Адлер описав чотири позиції: первісток (найстарший), єдина дитина в родині, друга (середня) дитина та молодша. Які ж можуть бути риси за цією теорією? Читай та перевіряй на власному досвіді.

Первісток

Психолог писав, що найстарші діти часто “монархи, позбавлені трону”. Це може бути так, адже концентрація батьків перемикається зі старших на молодших і перші відчувають нестачу любові, уваги тощо.

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Для старших у сім’ї дітей характерні риси консервативності, прагнення влади та лідерства. Це закладається в них разом зі зростанням у колі молодших. У такий спосіб вони хочуть виокремитись, завоювати собі місце серед інших дітей.

У майбутньому первістки часто стають вартовими моральних стандартів та бережуть сімейні традиції.

Єдина дитина

Такі діти найчастіше мають залежність та егоцентризм. Адже їм не доводиться ділитись із братами та сестрами увагою, іграшками тощо. Єдині у родині діти можуть відчувати нестачу досвіду спілкування між дітьми, як їх, наприклад, мають у сім’ї, де дітей двоє чи троє.

Тож діти, які виросли у родині єдиними, в майбутньому можуть мати труднощі у комунікації з однолітками.

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Середня дитина

Друга або ж середня у родині дитина від самого початку орієнтується на старшу. В них починається конкуренція, адже кожен хоче бути най-най. Середні діти іноді настільки старанні у своїх прагненнях, що часто переганяють старших за розвитком.

Адлер описував це явище так:

Середня дитина поводиться так, ніби змагається в бігу, і якщо хтось вирветься на пару кроків уперед, вона поспішить його випередити. Вона постійно мчить на всіх парах.

Друга дитина (середня) нерідко виростає з рисами суперництва та честолюбства. Її стиль життя — це прагнення довести свою вищість та винятковість. Ці діти можуть ставити собі надвисокі цілі, які можуть призводити до болючих невдач.

Молодша дитина

Наймолодші — посилена версія середніх. Вони часто мають на меті перевершити всіх дітей у родині. Зазвичай їм це вдається. Адольф Адлер казав, що в таких дітях закладені риси революціонерів, адже вони борються з іншими.

Та боротьба між дітьми є нормальною. Вони прагнуть уваги та любові. Психолог був певен, що звільнитися від прагнень бути кращими неможливо, адже це і є життя.

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