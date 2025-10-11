Батарейка в желудке и LEGO в бронхах: врачи рассказали, какие вещи чаще всего глотают дети

В детский центр больницы Охматдет во Львове ежемесячно поступает около десяти детей, которые случайно проглотили или вдохнули посторонние предметы. Врачи говорят: случается все — от монет и деталей LEGO до батареек и колпачков от ручек.

Торакальный хирург Александр Колодий объясняет, что самое опасное — когда предмет полностью перекрывает дыхательные пути.

В таких случаях ребенок просто не может дышать. К сожалению, большинство таких детей не успевают доехать до больницы — это 100% летальный исход, — говорит врач.

Часто посторонние предметы вызывают пневмонию, кровохарканье или плеврит. Врачи вспоминают случай, когда у ребёнка с затяжным воспалением легких нашли семечко, полностью перекрывшее трахею. После удаления ребёнок сразу пошёл на поправку.

Иногда посторонние тела путают с другими заболеваниями.

Был ребенок, которого полгода лечили от астмы. А оказалось, в бронхах сидел колпачок от ручки. Мы его достали, но он уже успел врасти в ткань, — рассказывает Колодий.

Что чаще всего глотают дети

По словам медиков, дети чаще всего проглатывают монеты, батарейки, мелкие игрушки, резинки, части конструкторов и канцелярские предметы. Даже молочные зубы попадают в легкие — врачи извлекают их бронхоскопически.

Особую опасность представляют батарейки: они могут вызвать ожог стенок желудка или пищевода.

Есть максимум сутки, чтобы удалить батарейку из желудка. Если она в пищеводе — времени еще меньше, — объясняет врач-эндоскопист Марта Лучак.

Другая частая угроза — магниты. Если ребенок проглотит несколько сразу, они могут соединиться внутри, повредить ткани и вызвать некроз или перфорацию.

Есть миф, что желудок может переварить все. Это неправда! Мы извлекали жевательную резинку, которая пролежала у ребенка больше полугода, — говорит Лучак.

Врачи подчеркивают, что если есть подозрение, что ребенок что-то проглотил, нельзя пытаться достать предмет самостоятельно. В панике родители могут только навредить — травмировать слизистую или протолкнуть предмет глубже.

Как избежать беды

Медики призывают родителей быть максимально внимательными к детям и не оставлять их одних с мелкими предметами. Все, что можно проглотить или вдохнуть, должно находиться вне досягаемости малышей. Не стоит позволять детям играть с конструктором, пуговицами или другими мелкими вещами без присмотра взрослых.

Важно с раннего возраста объяснять ребенку, что нельзя класть в рот посторонние предметы — даже просто попробовать или поиграть.

Если у ребенка внезапно появился сильный кашель на фоне полного здоровья или слышны свистящие хрипы при дыхании — это может быть признаком того, что что-то попало в дыхательные пути. В таких случаях нельзя медлить — нужно немедленно обращаться к врачу.

