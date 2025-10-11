Батарейка у шлунку й LEGO у бронхах: лікарі про речі, які найчастіше ковтають діти

У дитячій лікарні Охматдит у Львові щомісяця потрапляють близько десяти дітей, які випадково ковтнули або вдихнули сторонні предмети. Медики кажуть: трапляється все — від копійок і деталей LEGO до батарейок і ковпачків від ручок.

Торакальний хірург Олександр Колодій розповідає, що найнебезпечніше — коли предмет повністю перекриває дихальні шляхи.

У таких випадках дитина просто не може дихати. На жаль, більшість таких дітей не встигають доїхати до лікарні — це 100% летальний випадок, — каже лікар.

Часто сторонні предмети провокують пневмонію, кровохаркання чи плеврит. Лікарі згадують випадок, коли у дитини з тривалим запаленням легенів знайшли насінину, що заблокувала трахею. Після видалення малеча одразу почала одужувати.

Була дитина, яку пів року лікували від астми. А виявилось, у бронхах сидів ковпачок від ручки. Ми його дістали, але він уже встиг вростити грануляційну тканину, — розповідає лікар.

Що найчастіше ковтають діти

За словами медиків, діти найчастіше проковтують монети, батарейки, дрібні іграшки, гумки, частини конструкторів і канцелярські предмети. Навіть молочні зуби потрапляють у легені — лікарі їх витягують бронхоскопічно.

Особливу небезпеку становлять батарейки: вони можуть спричинити опік стінок шлунка або стравоходу.

Є максимум доба, щоб видалити батарейку зі шлунку, — пояснює лікарка-ендоскопіст Марта Лучак. — Якщо вона в стравоході — часу ще менше.

Інша поширена загроза — магніти. Якщо дитина проковтне кілька одночасно, вони можуть з’єднатись усередині й пошкодити тканини, спричинити некроз або перфорацію.

Є міф, що шлунок може переварити будь-що. Це неправда! Ми витягали гумку, яка пролежала в дитини понад пів року, — каже Лучак.

Лікарі наголошують, що якщо є підозра, що дитина щось проковтнула, не можна намагатись дістати предмет самостійно. У паніці батьки можуть лише нашкодити — травмувати слизову чи проштовхнути предмет глибше.

Як уникнути біди

Лікарі закликають батьків бути максимально уважними до дітей і не залишати їх наодинці з дрібними речами. Усе, що можна проковтнути або вдихнути, краще тримати поза зоною досяжності малюків. Не варто дозволяти дітям гратися з конструктором, ґудзиками чи іншими дрібними предметами без нагляду дорослих.

Медики наголошують, що важливо з раннього віку пояснювати дитині, що не можна класти до рота жодних сторонніх предметів — навіть просто погратися чи спробувати на смак.

Якщо у дитини раптом з’явився різкий кашель на фоні повного здоров’я або чути свистячі хрипи під час дихання — це може бути ознакою того, що щось потрапило у дихальні шляхи. У таких випадках не можна зволікати — потрібно негайно звернутися до лікаря.

