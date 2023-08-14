Меня любят больше? Действительно ли у родителей есть любимцы среди детей и как это влияет на их жизнь

Когда в семье воспитываются двое и более детей, всегда возникает чувство, что кого-то родители любят больше других. Так называемые “фавориты” могут даже не догадываться об этом, однако особое отношение оказывает влияние на их жизнь.

Действительно ли родители имеют любимцев среди детей и как это влияет на их жизнь, размышляла Дебра Деннетт.

Есть ли у родителей “дети-любимчики”

Иногда дети чувствуют, что их брата или сестру любят больше, чем их самих. Это может проявляться в поступках или словах, однако не всегда такие ощущения правдивы.

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Другое дело, когда родители никак не реагируют на подобные заявления. Тогда между детьми могут начаться ссоры, которые со временем будут только усиливаться и касаться более серьезных вещей.

Согласно исследованию, в около 65% семей случается ситуация, когда среди детей есть любимчики. И такая ситуация распространена во многих культурах.

Ощущение, что тебя любят меньше твоих сестер или братьев, может повлиять на всю жизнь. Психологи называют такой фаворитизм родителей и его влияние на жизнь в детстве, юношестве и далее дифференцированным отношением родителей.

Профессор прикладной психологии Северо-восточного университета в США Лори Крамер отмечает, что ощущение фаворитизма родителей может очень отличаться, ведь является лишь субъективным ощущением. Поэтому иногда братья и сестры считают, что другие получают больше любви, чем они сами, но не могут прийти к согласию между собой, споря, кого же на самом деле любят больше.

— Это опыт, где родители предпочитают другого ребенка. Речь может идти об общем времени, большем количестве внимания, похвале или привязанности к кому-то одному. Или фаворитизмом считают меньший контроль и ограничение, отсутствие наказания и дисциплины, — говорит профессор.

Как фаворитизм родителей влияет на детей

Исследования показывают, что дети, которые испытывали меньшую любовь, чем к другим детям в семье, чаще имеют низкую самооценку и склонны к рискованному поведению, переживают тревогу и депрессию.

Родительская привязанность к одному из детей влияет на эмоциональное состояние другого ребенка, вызывая косвенные проблемы.

Например, речь идет о депрессии во взрослом возрасте, ухудшении семейных связей как в родной семье, так и в собственной и даже зависимости от мобильного телефона — как побороть последнюю мы, кстати, рассказывали тебе раньше.

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