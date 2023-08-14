Мене люблять більше? Чи справді батьки мають улюбленців серед дітей та як це впливає на їхнє життя

Коли в сім’ї виховується двоє та більше дітей, завжди виникає почуття, що когось батьки люблять більше за інших. Так звані “фаворити” можуть навіть не здогадуватися про це, однак виокремлене ставлення точно впливає на їхнє життя.

Чи справді батьки мають улюбленців серед дітей та як це впливає на їхнє життя, розмірковувала Дебра Деннетт.

Чи є у батьків “діти-улюбленці”

Інколи діти відчувають, що їхніх брата чи сестру люблять більше, ніж їх самих. Це може проявлятися у вчинках чи словах, проте не завжди такі відчуття є правдивими.

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Інша справа, коли батьки ніяк не реагують на такі заяви. Тоді між дітьми можуть початися сварки та чвари, які з часом ставатимуть тільки сильнішими та стосуватимуться серйозніших речей.

Згідно з дослідженням, у близько 65% сімей трапляється ситуація, коли серед дітей є улюбленці. І така ситуація є поширеною у багатьох культурах.

Відчуття, що тебе люблять менше за твоїх сестер чи братів, може вплинути на все життя. Психологи називають такий “фаворитизм” батьків та його вплив на життя у дитинстві, юнацтві та далі диференційованим ставленням батьків.

Професорка прикладної психології Північно-східного університету в США Лорі Крамер наголошує, що відчуття фаворитизму батьків може дуже відрізнятися, адже є лише суб’єктивним відчуттям. Тож інколи брати та сестри вважають, що інші отримують більше любові, аніж вони самі, але не можуть дійти згоди між собою, сперечаючись, кого ж насправді люблять більше.

— Це досвід, де батьки віддають перевагу іншій дитині. Може йтися про спільний час, більшу кількість уваги, похвали чи прихильності до когось одного. Або фаворитизмом вважають менший контроль та обмеження, відсутність покарання й дисципліни, — каже професорка.

Як фаворитизм батьків впливає на дітей

Дослідження показують, що діти, які відчували до себе меншу любов, аніж до інших дітей у сім’ї, частіше мають низьку самооцінку та схильні до ризикованої поведінки, переживають тривогу і депресію.

Батьківська прихильність до одного з дітей впливає на емоційний стан іншої дитини, спричиняючи непрямі проблеми.

Наприклад, йдеться про депресію у дорослому віці, погіршення сімейних зв’язків як у рідній сім’ї, так і у власній, новоствореній та навіть залежність від мобільного телефону — як побороти останню ми, до речі, розповідали тобі раніше.

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