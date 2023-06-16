Веселые и безопасные развлечения. Во что поиграть детям на улице летом — подборка идей

В теплую и солнечную погоду дети должны больше времени проводить на улице. Это полезно и поддерживает здоровье, ведь так они будут меньше играть в телефоне или смотреть мультики. Если во дворе много детей, предложить им можно веселые игры. Читай в нашем материале про игры для детей на улице летом.

Игры для детей на улице летом: подборка веселых и безопасных игр

Чтобы привлечь детей к игре, следует вспомнить свое детство. В какие игры тебе приходилось играть? Какие нравились больше всего? Предложи ребенку поиграть во что-то из этого списка или даже во все игры, чтобы он определился, какая его любимая.

Игры должны быть веселыми, увлекательными и командными. Мы подобрали именно такие. Читай и выбирай игру, которой научишь ребенка.

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Прятки. Веселая и известная детская игра. Ее смысл состоит в том, чтобы дети прятались, а кто-то один их искал. Кто-то из детей считает до 20 с закрытыми глазами, а потом идет искать других. Кого нашли последнего, тот победил. Следующим искателем является тот, кого нашли первым.

Веселая и известная детская игра. Ее смысл состоит в том, чтобы дети прятались, а кто-то один их искал. Кто-то из детей считает до 20 с закрытыми глазами, а потом идет искать других. Кого нашли последнего, тот победил. Следующим искателем является тот, кого нашли первым. Квач. Это подвижная игра, смысл которой убегать от квача. Дети выбирают того, кто будет за ними бегать. Вариантов игры много, иногда квач догоняет детей, а кого догнали — становится квачом. Иногда квач бросает мяч, и в кого он попадет — тот становится квачом.

Это подвижная игра, смысл которой убегать от квача. Дети выбирают того, кто будет за ними бегать. Вариантов игры много, иногда квач догоняет детей, а кого догнали — становится квачом. Иногда квач бросает мяч, и в кого он попадет — тот становится квачом. Вышибала. Это активная игра с мячом, которая подходит для детей от 10 лет. Для игры нужно от трех человек. Чем большее количество — тем веселее игра. Два человека становятся друг напротив друга и расходятся на несколько метров, другие остаются между двумя вышибалами. После этого вышибалы по очереди бросают мяч через детей друг к другу, чтобы выбить кого-то из игры. У кого попал мяч, тот выбывает из игры или становится на место вышибалы.

Классики. Это детская игра, для которой нужен асфальт и мел. На асфальте чертят классики, по которым нужно прыгать. Также, чтобы усложнить игру, можно продвигать ногой баночку или шайбу.

Это детская игра, для которой нужен асфальт и мел. На асфальте чертят классики, по которым нужно прыгать. Также, чтобы усложнить игру, можно продвигать ногой баночку или шайбу. Крокодил. Командная игра, в которой нужно показывать и отгадывать слова. Ведущий говорит слово первому игроку, который без речи, а только жестами должен показать это слово. Есть дополнение игры — можно показывать действие, животное и так далее.

Командная игра, в которой нужно показывать и отгадывать слова. Ведущий говорит слово первому игроку, который без речи, а только жестами должен показать это слово. Есть дополнение игры — можно показывать действие, животное и так далее. Стоп, земля. Для этой игры следует иметь во дворе игровую площадку. Суть игры такова: одному из детей завязывают глаза. Он считает до десяти и ждет, пока другие дети разбегутся и залезут на площадку. Затем ведущий начинает с закрытыми глазами искать детей, они могут тихо передвигаться по земле, однако если это услышит ведущий, он скажет “Стоп, Земля!” и тогда те, кто находился на земле, проиграли. Если ведущий кого-то ловит, тот становится новым ведущим-игроком.

Футбол, баскетбол, теннис. Если во дворе есть футбольное поле, баскетбольные кольца или теннисные столики, можно играть в футбол, баскетбол и теннис, а также придумывать новые игры. А еще можно сделать командные и одиночные соревнования.

Квадраты. Это веселая и активная игра, для которой нужен мел и мяч. На асфальте расчерти четыре одинаковых больших квадрата — примерно 3х3 метра. Каждый игрок занимает свой квадрат, можно играть по два человека, если квадраты очень большие. Суть игры состоит в том, что мяч бросается в центр, а игроки ногами и телом, кроме рук, пытаются отбросить его на чужой квадрат. Однако мяч может коснуться квадрата только раз, если это два и более раза — это плюс бал для того, кто подал мяч. Если мяч вылетает в аут — балл не засчитывается. Игра длится до 10 баллов.

Это веселая и активная игра, для которой нужен мел и мяч. На асфальте расчерти четыре одинаковых больших квадрата — примерно 3х3 метра. Каждый игрок занимает свой квадрат, можно играть по два человека, если квадраты очень большие. Суть игры состоит в том, что мяч бросается в центр, а игроки ногами и телом, кроме рук, пытаются отбросить его на чужой квадрат. Однако мяч может коснуться квадрата только раз, если это два и более раза — это плюс бал для того, кто подал мяч. Если мяч вылетает в аут — балл не засчитывается. Игра длится до 10 баллов. Холодно-горячо. Эта игра очень похожа на прятки, однако прячутся здесь не дети, а предметы. Ведущий прячет какой-нибудь предмет на детской площадке так, чтобы другие игроки этого не видели. Затем дети пытаются найти предмет, а ведущий помогает им словами “холодно”, “тепло” и “горячо”. Чем теплее — тем ближе предмет к игрокам.

Эта игра очень похожа на прятки, однако прячутся здесь не дети, а предметы. Ведущий прячет какой-нибудь предмет на детской площадке так, чтобы другие игроки этого не видели. Затем дети пытаются найти предмет, а ведущий помогает им словами “холодно”, “тепло” и “горячо”. Чем теплее — тем ближе предмет к игрокам. Съедобное-несъедобное. Простая игра для самых маленьких деток. Для нее нужен мяч. Ведущий называет съедобные и несъедобные предметы. Дети, когда слышат съедобное, должны поймать мяч, а когда несъедобное — отбить его обратно. Тот, кто поймал несъедобный предмет, становится новым ведущим.

Рыбалка. Очень простая детская игра. Для нее понадобится веревочка или веточка ивы. Ведущий проводит веревочкой или веткой по земле и кругу. Другие игроки должны перепрыгивать веревку, чтобы не попасть на “удочку”. Попавшийся становится следующим рыболовом.

Возможно, ты вспомнишь и другие игры из своего детства и научишь ребенка играть в них. В любом случае игры на улице должны запомниться и понравиться малышу больше, чем мультики и телефон.

А еще это прекрасный способ найти новых друзей, социализироваться и с детства находить веселую компанию.

Ранее мы рассказывали о влиянии видеоигр на взрослых и детей — мнение нейропсихолога.

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