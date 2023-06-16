Веселые и безопасные развлечения. Во что поиграть детям на улице летом — подборка идей

В теплую и солнечную погоду дети должны больше времени проводить на улице. Это полезно и поддерживает здоровье, ведь так они будут меньше играть в телефоне или смотреть мультики. Если во дворе много детей, предложить им можно веселые игры. Читай в нашем материале про игры для детей на улице летом.
Чтобы привлечь детей к игре, следует вспомнить свое детство. В какие игры тебе приходилось играть? Какие нравились больше всего? Предложи ребенку поиграть во что-то из этого списка или даже во все игры, чтобы он определился, какая его любимая.
Игры должны быть веселыми, увлекательными и командными. Мы подобрали именно такие. Читай и выбирай игру, которой научишь ребенка.
Фото: Pexels
Возможно, ты вспомнишь и другие игры из своего детства и научишь ребенка играть в них. В любом случае игры на улице должны запомниться и понравиться малышу больше, чем мультики и телефон.
А еще это прекрасный способ найти новых друзей, социализироваться и с детства находить веселую компанию.
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