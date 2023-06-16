Веселі та безпечні розваги. У що пограти дітям на вулиці влітку — добірка ідей

У теплу та сонячну погоду діти мають більше часу проводити на вулиці. Це корисно та підтримує здоров’я, адже так вони менше гратимуть в телефоні чи дивитимуться мультики. Якщо у дворі є багато дітей, запропонувати їм можна веселі ігри. Читай у нашому матеріалі про ігри для дітей на вулиці влітку.

Ігри для дітей на вулиці влітку: добірка веселих та безпечних ігор

Щоб залучити дітей до гри, слід згадати своє дитинство. В які ігри тобі доводилося грати? Які подобалися найбільше? Запропонуй дитині пограти у щось із цього списку або навіть у всі ігри, щоб вона визначилась, яка з них улюблена.

Ігри мають бути веселими, цікавими та командними. Ми підібрали для тебе саме такі. Читай та обирай гру, якої навчиш дитя.

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Хованки. Весела і відома дитяча гра. Її сенс полягає в тому, щоб діти ховалися, а хтось один їх шукав. Хтось із дітей рахує до 20 із закритими очима, а потім йде шукати інших. Кого знайшли останнього, той і переміг. Наступним шукачем є той, кого знайшли першим.

Весела і відома дитяча гра. Її сенс полягає в тому, щоб діти ховалися, а хтось один їх шукав. Хтось із дітей рахує до 20 із закритими очима, а потім йде шукати інших. Кого знайшли останнього, той і переміг. Наступним шукачем є той, кого знайшли першим. Квач. Це рухлива гра, сенс якої — тікати від квача. Діти вибирають того, хто буде за ними бігати. Варіантів гри багато, інколи квач наздоганяє дітей, а кого наздогнали — стає квачем. А інколи квач кидає м’ячем, і в кого він потрапить — той стає квачем.

Це рухлива гра, сенс якої — тікати від квача. Діти вибирають того, хто буде за ними бігати. Варіантів гри багато, інколи квач наздоганяє дітей, а кого наздогнали — стає квачем. А інколи квач кидає м’ячем, і в кого він потрапить — той стає квачем. Вибивала. Це активна гра з м’ячем, яка підходить для дітей від 10 років. Для гри потрібно від трьох людей. Чим більша кількість — тим веселіша гра. Двоє людей стають одне навпроти одного та розходяться на кілька метрів, інші залишаються між двома вибивалами. Після цього вибивали по черзі кидають м’яч через дітей одне до одного, щоб “вибити” когось із гри. У кого потрапив м’яч, той вибуває з гри або стає на місце вибивали.

Класики. Це дитяча гра, для якої потрібен асфальт та крейда. На асфальті креслять класики, по яких потрібно стрибати. Також, щоб ускладнити гру, можна просувати ногою баночку або шайбу.

Це дитяча гра, для якої потрібен асфальт та крейда. На асфальті креслять класики, по яких потрібно стрибати. Також, щоб ускладнити гру, можна просувати ногою баночку або шайбу. Крокодил. Командна гра, в якій потрібно показувати та відгадувати слова. Ведучий каже слово першому гравцю, який без мовлення, а лише жестами має показати це слово. Існують доповнення гри — можна показувати дію, тварину тощо.

Командна гра, в якій потрібно показувати та відгадувати слова. Ведучий каже слово першому гравцю, який без мовлення, а лише жестами має показати це слово. Існують доповнення гри — можна показувати дію, тварину тощо. Стоп, земля. Для цієї гри слід мати у дворі ігровий майданчик. Суть гри така: одному з дітлахів зав’язують очі. Він рахує до десяти та чекає, доки інші діти розбіжаться та залізуть на майданчик. Потім ведучий починає із закритими очима шукати дітей, вони можуть тихо пересуватися по землі, однак якщо це почує ведучий, він скаже “Стоп, Земля!” і тоді ті, хто був на землі — програли. Якщо ведучий когось ловить — той стає новим ведучим-гравцем.

Футбол, баскетбол, теніс. Якщо у дворі є футбольне поле, баскетбольні кільця чи тенісні столики — можна грати у футбол, баскетбол та теніс, а також придумувати інші ігри. А ще можна зробити командні та одиночні змагання.

Квадрати. Це весела та активна гра, для якої потрібна крейда та м’яч. На асфальті розкресли чотири однакові великі квадрати — приблизно 3х3 метри. Кожен гравець займає свій квадрат, можна грати по двоє, якщо квадрати дуже великі. Суть гри полягає в тому, що м’яч кидається в центр, а гравці ногами та тілом, крім рук, намагаються відкинути його на чужий квадрат. Однак м’яч може торкнутися квадрата лише раз, якщо це два і більше разів — це плюс бал для того, хто подав м’яч. Якщо м’яч вилітає в аут — бал не зараховується. Гра триває до 10 балів.

Це весела та активна гра, для якої потрібна крейда та м’яч. На асфальті розкресли чотири однакові великі квадрати — приблизно 3х3 метри. Кожен гравець займає свій квадрат, можна грати по двоє, якщо квадрати дуже великі. Суть гри полягає в тому, що м’яч кидається в центр, а гравці ногами та тілом, крім рук, намагаються відкинути його на чужий квадрат. Однак м’яч може торкнутися квадрата лише раз, якщо це два і більше разів — це плюс бал для того, хто подав м’яч. Якщо м’яч вилітає в аут — бал не зараховується. Гра триває до 10 балів. Холодно-гаряче. Ця гра дуже схожа на хованки, однак ховаються тут не діти, а предмети. Ведучий ховає якийсь предмет на дитячому майданчику так, щоб інші гравці цього не бачили. Потім діти намагаються знайти предмет, а ведучий допомагає їм словами “холодно”, “тепло” та “гаряче”. Чим тепліше — тим ближчий предмет до гравців.

Ця гра дуже схожа на хованки, однак ховаються тут не діти, а предмети. Ведучий ховає якийсь предмет на дитячому майданчику так, щоб інші гравці цього не бачили. Потім діти намагаються знайти предмет, а ведучий допомагає їм словами “холодно”, “тепло” та “гаряче”. Чим тепліше — тим ближчий предмет до гравців. Їстівне-неїстівне. Проста гра для найменших діток. Для неї потрібен м’яч. Ведучий називає їстівні та неїстівні предмети. Діти, коли чують їстівне — мають зловити м’яч, а коли неїстівне — відбити його назад. Той, хто спіймав неїстівний предмет, стає новим ведучим.

Риболовля. Дуже проста дитяча гра. Для неї знадобиться мотузочка або гілочка верби. Ведучий проводить мотузочкою або гілкою по землі та по колу. Інші гравці мають перестрибувати мотузку, щоб не спійматися на “вудочку”. Той, хто спіймався, стає наступним риболовом.

Можливо, ти пригадаєш й інші ігри зі свого дитинства та навчиш дитину в них гратися. В будь-якому разі ігри на вулиці мають запам’ятатися та сподобатися малюку більше, ніж мультики та телефон.

А ще — це чудовий спосіб знайти нових друзів, соціалізуватися та з дитинства знаходити веселу компанію.

Раніше ми розповідали про вплив відеоігор на дорослих та дітей — думка нейропсихолога.

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