Веселі та безпечні розваги. У що пограти дітям на вулиці влітку — добірка ідей

У теплу та сонячну погоду діти мають більше часу проводити на вулиці. Це корисно та підтримує здоров’я, адже так вони менше гратимуть в телефоні чи дивитимуться мультики. Якщо у дворі є багато дітей, запропонувати їм можна веселі ігри. Читай у нашому матеріалі про ігри для дітей на вулиці влітку.
Щоб залучити дітей до гри, слід згадати своє дитинство. В які ігри тобі доводилося грати? Які подобалися найбільше? Запропонуй дитині пограти у щось із цього списку або навіть у всі ігри, щоб вона визначилась, яка з них улюблена.
Ігри мають бути веселими, цікавими та командними. Ми підібрали для тебе саме такі. Читай та обирай гру, якої навчиш дитя.
Фото: Pexels
Можливо, ти пригадаєш й інші ігри зі свого дитинства та навчиш дитину в них гратися. В будь-якому разі ігри на вулиці мають запам’ятатися та сподобатися малюку більше, ніж мультики та телефон.
А ще — це чудовий спосіб знайти нових друзів, соціалізуватися та з дитинства знаходити веселу компанію.
Раніше ми розповідали про вплив відеоігор на дорослих та дітей — думка нейропсихолога.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!