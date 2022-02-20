Иногда мне сложно не сорваться на крик, когда ребенок капризничает. Как сохранять спокойствие

Будни родителей — это еще то испытание для нервов. Когда в одной руке ты держишь телефон и пытаешься решать рабочие вопросы, другой рукой готовишь обед на целую семью, параллельно тебя дергает за рубашку младшее чадо, а старшее в это время прогуливает школу (а значит, вечером жди звонка от классного руководителя).
Сохранять холодный контроль над собственными эмоциями в таких ситуациях довольно сложно. Поэтому многие родители часто решают текущие трудности с детьми методом крика, истерик и лишнего количества чувств.
Особенно сдают нервы, когда ребенок начинает капризничать, отказывается делать вещи, которые делал до того, и кажется, что над вами просто издеваются.
Но при всем напряжении крик и повышение голоса не являются инструментами адекватной коммуникации с ребенком. Даже тогда, когда хочется выругаться во все горло, стоит помнить о здравом смысле и эмоциональной субординации.
Потеря самообладания — не ваш выбор. Это автоматическая реакция биологической системы. Поэтому нужно целенаправленно практиковаться, чтобы изменить ее. И не ругать себя за реактивность.
Потеря самообладания — не ваш выбор. Это автоматическая реакция биологической системы. Поэтому нужно целенаправленно практиковаться, чтобы изменить ее. И не ругать себя за реактивность.
“Обычно эксперты по родительству не учитывают, что сначала нужно научить нас справляться с реакцией на стресс. И поэтому, когда в сложной ситуации мы находимся в состоянии стресса, просто не способны применять новые приемы родительства.
Все полезные советы, которые с благими намерениями предлагают нам книги и блоги об отцовстве, словно ветром сдувает, когда мы оказываемся лицом к лицу со стрессовой ситуацией.
Все, что остается — чувство растерянности. Даже возникает ощущение, что мы “плохие” родители.
Все, что остается — чувство растерянности. Даже возникает ощущение, что мы “плохие” родители.
Но послушайте: ничего плохого с вами не случилось! Это просто биологическая реакция, и для того чтобы ей противостоять, созданы определенные приемы”.
Именно эти приемы от авторов книги неЩасливе батьківство. Чесна книга про виховання дітей Гантер Кларк-Филдс и Карлы Наумбург мы предлагаем вашему родительскому вниманию.
Если вы понимаете, что сейчас потеряете самообладание и держитесь буквально на волоске, оставьте малышей в безопасном месте — детском манеже или кроватке — и отойдите на несколько минут.
Посчитайте до пяти и вдохните. Выдыхайте, параллельно считая до восьми.
Это помогает расслабиться. Повторяйте упражнение пять — шесть раз.
Используйте эту аффирмацию, чтобы осознанно дышать. Вдыхая, мысленно скажите: “Спокойно”; выдыхая ― “Мирно”. Вдыхая, подумайте: “Улыбчиво”; выдыхая ― “Свободно”.
Идите медленно и целеустремленно. Дышите, отпускайте гнев и разочарование. Один шаг ― вдох, еще один шаг ― выдох. Осознанная ходьба помогает избавиться от напряжения в теле.
Не берите плохое поведение ребенка близко к сердцу. Вместо этого воспринимайте ситуацию как возможность поучиться. Спросите себя: “Чему должен научиться мой ребенок и как я могу его этому научить?”
Говорить шепотом и в то же время иметь злой вид почти невозможно. К тому же вы можете выйти из ситуации с юмором.
Направьте все усилия на то, чтобы стать роботом!
Это поможет вам успокоиться.
Подождать десять минут или даже до завтра, а затем вернуться и поговорить с ребенком о недопустимом общении или поведении вполне нормально.
Поставьте ситуацию на паузу, успокойтесь. На первый взгляд, эти приемы могут показаться причудливыми, если вы никогда не практиковали их.
Позвольте себе “притворяться, пока это не станет правдой”, ведь с практикой вы сформируете новые нейронные связи в мозге. Помните: практикуя, вы становитесь сильнее!
Более половины всех ныне живых детей обречены на домашнее насилие, а половина из них воспроизведут его во взрослом возрасте. Пострадают сами, принесут страдание партнерам, детям, пожилым родителям.
Читай, как помочь детям, ставшим свидетелями домашнего насилия.