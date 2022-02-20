Родительство

Иногда мне сложно не сорваться на крик, когда ребенок капризничает. Как сохранять спокойствие

Елена Яковлева, редактор сайта 21 февраля 2022, 00:00
Як не кричати на дитину - поради, як зберігати спокій
Фото: Pexels

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