Иногда мне сложно не сорваться на крик, когда ребенок капризничает. Как сохранять спокойствие

Будни родителей — это еще то испытание для нервов. Когда в одной руке ты держишь телефон и пытаешься решать рабочие вопросы, другой рукой готовишь обед на целую семью, параллельно тебя дергает за рубашку младшее чадо, а старшее в это время прогуливает школу (а значит, вечером жди звонка от классного руководителя).

Сохранять холодный контроль над собственными эмоциями в таких ситуациях довольно сложно. Поэтому многие родители часто решают текущие трудности с детьми методом крика, истерик и лишнего количества чувств.

Особенно сдают нервы, когда ребенок начинает капризничать, отказывается делать вещи, которые делал до того, и кажется, что над вами просто издеваются.

Но при всем напряжении крик и повышение голоса не являются инструментами адекватной коммуникации с ребенком. Даже тогда, когда хочется выругаться во все горло, стоит помнить о здравом смысле и эмоциональной субординации.

Потеря самообладания — не ваш выбор. Это автоматическая реакция биологической системы. Поэтому нужно целенаправленно практиковаться, чтобы изменить ее. И не ругать себя за реактивность.

“Обычно эксперты по родительству не учитывают, что сначала нужно научить нас справляться с реакцией на стресс. И поэтому, когда в сложной ситуации мы находимся в состоянии стресса, просто не способны применять новые приемы родительства.

Все полезные советы, которые с благими намерениями предлагают нам книги и блоги об отцовстве, словно ветром сдувает, когда мы оказываемся лицом к лицу со стрессовой ситуацией.

Все, что остается — чувство растерянности. Даже возникает ощущение, что мы “плохие” родители.

Но послушайте: ничего плохого с вами не случилось! Это просто биологическая реакция, и для того чтобы ей противостоять, созданы определенные приемы”.

Именно эти приемы от авторов книги неЩасливе батьківство. Чесна книга про виховання дітей Гантер Кларк-Филдс и Карлы Наумбург мы предлагаем вашему родительскому вниманию.

Возьмите паузу

Если вы понимаете, что сейчас потеряете самообладание и держитесь буквально на волоске, оставьте малышей в безопасном месте — детском манеже или кроватке — и отойдите на несколько минут.

Пять — восемь дыхательных циклов

Посчитайте до пяти и вдохните. Выдыхайте, параллельно считая до восьми.

Выдохните

Это помогает расслабиться. Повторяйте упражнение пять — шесть раз.

“Спокойно, мирно, улыбчиво и свободно”

Используйте эту аффирмацию, чтобы осознанно дышать. Вдыхая, мысленно скажите: “Спокойно”; выдыхая ― “Мирно”. Вдыхая, подумайте: “Улыбчиво”; выдыхая ― “Свободно”.

Осознанная ходьба

Идите медленно и целеустремленно. Дышите, отпускайте гнев и разочарование. Один шаг ― вдох, еще один шаг ― выдох. Осознанная ходьба помогает избавиться от напряжения в теле.

Думайте, как учитель

Не берите плохое поведение ребенка близко к сердцу. Вместо этого воспринимайте ситуацию как возможность поучиться. Спросите себя: “Чему должен научиться мой ребенок и как я могу его этому научить?”

Лучше прошепчите

Говорить шепотом и в то же время иметь злой вид почти невозможно. К тому же вы можете выйти из ситуации с юмором.

Говорите смешным тоном или изображайте какого-нибудь персонажа

Направьте все усилия на то, чтобы стать роботом!

Напрягите и расслабьте мышцы

Это поможет вам успокоиться.

Подождите десять минут или 24 часа

Подождать десять минут или даже до завтра, а затем вернуться и поговорить с ребенком о недопустимом общении или поведении вполне нормально.

Попросите помощи у других взрослых

Поставьте ситуацию на паузу, успокойтесь. На первый взгляд, эти приемы могут показаться причудливыми, если вы никогда не практиковали их.

Позвольте себе “притворяться, пока это не станет правдой”, ведь с практикой вы сформируете новые нейронные связи в мозге. Помните: практикуя, вы становитесь сильнее!

Более половины всех ныне живых детей обречены на домашнее насилие, а половина из них воспроизведут его во взрослом возрасте. Пострадают сами, принесут страдание партнерам, детям, пожилым родителям.

Читай, как помочь детям, ставшим свидетелями домашнего насилия.