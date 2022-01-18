Половина детей в Украине — в зоне риска. При чем здесь домашнее насилие?

Украинцы очень ценят собственных детей, даже больше, чем себя! Дети — в центре внимания правительственных активностей и инициатив уважаемых международных организаций.

“Дети — главный приоритет правительства”, — заявил несколько лет назад один глава Кабмина. Но это если исследовать мечты или изучать политические обещания.

А если посмотреть вокруг — все совсем наоборот.

Более половины всех ныне живущих детей обречены на домашнее насилие, а половина из них воспроизведут его во взрослом возрасте.

Пострадают сами, принесут страдание партнерам, детям, пожилым родителям.

Украинцы любят детей. Очень своеобразно

В 2019 году на конференции YES презентовали результаты исследования Счастье и управление. В нем говорилось, в том числе, и о том, что украинцы больше, чем представители других 15 исследуемых стран, верят в счастье собственных детей больше, чем в свое собственное.

Уверены, что счастье не в здоровье, собственном благополучии, свободе, а в будущем грядущих поколений. То есть мы верим, что только наши дети, а не мы сами, будут жить лучше.

Сейчас каждый второй украинец считает нужным “готовить” детей к будущему с помощью насилия.

Насилие бывает разное: физическое, сексуальное, экономическое, психологическое, но часто за одним следует другое.

Даже если ребенок не получает тумаков, а только присутствует в доме, где страдает другой член его семьи, он — свидетель. И закон прописан так, чтобы его квалифицировать и охранять.

Дети-свидетели домашнего насилия страдают от целого спектра ментальных, психических и эмоциональных расстройств из-за увиденного дома.

Точнее, ребенку даже не нужно видеть потасовки в деталях — звуки, напряжение в отношениях родителей и просто осознание ситуации влияют так же травматично, как и непосредственное участие.

Частые последствия для таких детей:

депрессия;

бессонница;

сложности с социализацией;

низкая самооценка;

снижение когнитивных функций и способности к обучению.

Дети перенимают модель поведения родителей, и 40–70% детей-свидетелей домашнего насилия воспроизводят его во взрослой жизни — вымещают на партнерах, детях и родителях.

Карантин усугубил ситуацию

Карантины и локдауны усугубили ситуацию с домашним насилием. Число пострадавших удвоилось во всем мире. Украина — не исключение. Уже около 270 тысяч заявлений и обращений зафиксировала Нацполиция в прошлом году.

Можно ли исправить это

Во-первых, было бы хорошо назвать проблему проблемой. Категория дети-свидетели домашнего насилия размыта в осознании общества.

Как отметила представительница UNFPA в Украине:

Когда мы говорим, что дети являются свидетелями домашнего насилия, это будто немного нивелирует эти новые изменения в законодательство, что такие дети пострадали от домашнего насилия.

Во-вторых, необходимо начать считать и ставить на учет детей-свидетелей домашнего насилия.

В-третьих, нужно убедиться, что все субъекты реагирования на домашнее насилие (школа, садик, врач, психолог, соцработник, полицейский, судья, прокурор, адвокат) умеют работать с такими детьми.

Если ты увидел, что с ребенком что-то не так — вмешивайся, защищай, докладывай, вызывай.

Доказано, что появление третьего взрослого в жизни ребенка-свидетеля домашнего насилия, который может показать альтернативную модель поведения, дать добро и любовь, нивелирует негативное влияние, дает шанс ребенку не стать обидчиком или жертвой в будущем.

В следующем году мы воплотим инициативу Свидетели из будущего и будем работать над проблемой предупреждения насилия в украинских общинах.

Мы открыты к диалогу, проконсультируем и поможем — обращайтесь. Домашнее насилие — это общая проблема.

Насилие бывает не только физическое, но и моральное. Когда ты постоянно ругаешь своего ребенка и не говоришь ни единого ласкового слова, это тоже негативно влияет на него.

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