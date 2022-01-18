Родительство

Половина детей в Украине — в зоне риска. При чем здесь домашнее насилие?

Ксения Букшина, Директор Constructive.institute, исследовательница, журналист 18 января 2022, 15:00
Як допомгти дітям, що стали свідками домашнього насилля
Фото: Pexels

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