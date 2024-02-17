Это как-то лечится? Что не стоит говорить родителям ребенка с инвалидностью, чтобы не ранить

Родительство — это не только о счастливых улыбках и безудержной радости в груди от звука смеха собственного ребенка. Это еще и о вызовах, к которым не все готовы. И их становится больше, когда у ребенка есть инвалидность.
Несмотря на это, люди остаются такими же родителями, как и все остальные и не нуждаются в специфическом общении или особом отношении. Необходимы только — доброта, отзывчивость и открытость, как и в коммуникации с другими людьми.
— Принятие каждого таким, как он есть, лишь поможет развеять ложные представления о детях с инвалидностью и их родителях, — пишут создатели всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской Ти як?
Поэтому в рамках информационной кампании Как дети команда Ти як? собрала советы советницы-уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, как говорить с родителями ребенка с инвалидностью.
Прежде всего, следует помнить, что любой ребенок на игровой площадке может иметь определенные нарушения развития или функционирования. Поэтому хорошо всегда соблюдать определенные правила:
Дети с инвалидностью — такие же дети, а их родители — такие же родители.
Дети с инвалидностью — такие же дети, а их родители — такие же родители.
В общении с любыми родителями следует подбирать слова и быть вежливыми. Если тебя что-то интересует, лучше объяснить, почему именно ты задаешь тот или иной вопрос. Это поможет избежать недоразумений и неприятных ситуаций.
Также важно прежде всего интересоваться внутренним самочувствием взрослого человека или ребенка, а потом все остальное. Следует избегать стереотипов.
Вместо этого лучше использовать в общении только этическую терминологию, например, ребенок с синдромом Дауна, незрячий мальчик, ребенок с нарушением слуха, девочка на колесном кресле, ребенок с инвалидностью, ребенок с аутизмом и т.д.
Вместо: У вас солнечный ребенок/ребенок дождя?Говори: Чем ребенку нравится заниматься?Вместо: Эта болезнь не заразна? Как-нибудь лечится?Говори: Вы отлично справляетесь с ребенком. Хотел/-ла спросить вашего совета, как мама у мамы (папа у папы)…Вместо: Так он/она у вас нормальная или…?Говори: Могу чем вам помочь?
Однако все чаще мы также можем видеть раненых военных с ампутациями, протезами и т.д. Им хочется помочь и поддержать, поблагодарить. Но не все наши действия воспринимаются военными положительно. Поэтому читай, как правильно общаться с военными с инвалидностью.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.