Это как-то лечится? Что не стоит говорить родителям ребенка с инвалидностью, чтобы не ранить

Родительство — это не только о счастливых улыбках и безудержной радости в груди от звука смеха собственного ребенка. Это еще и о вызовах, к которым не все готовы. И их становится больше, когда у ребенка есть инвалидность.

Несмотря на это, люди остаются такими же родителями, как и все остальные и не нуждаются в специфическом общении или особом отношении. Необходимы только — доброта, отзывчивость и открытость, как и в коммуникации с другими людьми.

— Принятие каждого таким, как он есть, лишь поможет развеять ложные представления о детях с инвалидностью и их родителях, — пишут создатели всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской Ти як?

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Поэтому в рамках информационной кампании Как дети команда Ти як? собрала советы советницы-уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, как говорить с родителями ребенка с инвалидностью.

Советы, как не ранить родителей детей с инвалидностью

Прежде всего, следует помнить, что любой ребенок на игровой площадке может иметь определенные нарушения развития или функционирования. Поэтому хорошо всегда соблюдать определенные правила:

не спеши критиковать поведение ребенка и делать замечания его родителям;

не устанавливай ребенку диагноз;

не давай советов по воспитанию ребенка, если его родители об этом не просили;

не предлагай вылечить ребенка, дать ему какие-то лекарства или контакты специалиста, который совершит чудо.

Дети с инвалидностью — такие же дети, а их родители — такие же родители.

В общении с любыми родителями следует подбирать слова и быть вежливыми. Если тебя что-то интересует, лучше объяснить, почему именно ты задаешь тот или иной вопрос. Это поможет избежать недоразумений и неприятных ситуаций.

Также важно прежде всего интересоваться внутренним самочувствием взрослого человека или ребенка, а потом все остальное. Следует избегать стереотипов.

Вместо этого лучше использовать в общении только этическую терминологию, например, ребенок с синдромом Дауна, незрячий мальчик, ребенок с нарушением слуха, девочка на колесном кресле, ребенок с инвалидностью, ребенок с аутизмом и т.д.

Как говорить с родителями ребенка с инвалидностью

Вместо : Вам, наверное, так сложно с вашим ребенком…

: Вам, наверное, так сложно с вашим ребенком… Говори : Мне как маме тоже иногда бывает непросто с ребенком.

: Мне как маме тоже иногда бывает непросто с ребенком. Вместо : Мда, не повезло вам…

: Мда, не повезло вам… Говори : Сколько лет вашему ребенку? Как его зовут? Любит гулять на свежем воздухе?

: Сколько лет вашему ребенку? Как его зовут? Любит гулять на свежем воздухе? Вместо : Такова ваша судьба…

: Такова ваша судьба… Говори: Считаю, все дети разные. Часто они доставляют немало хлопот, так что нам, родителям, нужно иметь хорошую выдержку, чтобы родительство не стало обузой.

Вместо: У вас солнечный ребенок/ребенок дождя?

Говори: Чем ребенку нравится заниматься?

Вместо: Эта болезнь не заразна? Как-нибудь лечится?

Говори: Вы отлично справляетесь с ребенком. Хотел/-ла спросить вашего совета, как мама у мамы (папа у папы)…

Вместо: Так он/она у вас нормальная или…?

Говори: Могу чем вам помочь?

Однако все чаще мы также можем видеть раненых военных с ампутациями, протезами и т.д. Им хочется помочь и поддержать, поблагодарить. Но не все наши действия воспринимаются военными положительно. Поэтому читай, как правильно общаться с военными с инвалидностью.

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