Чтобы без ссор и опозданий: как правильно будить ребенка после каникул

Сон для детей — одна из важнейших частей их здорового развития — физического и психоэмоционального. Во время длительных выходных у детей сбивается режим дня, поэтому нужно снова наладить часы отхода ко сну и пробуждение утром. Как правильно будить детей утром, объясняет психолог Наталья Шевченко.
Во-первых, чтобы ребенок просыпался бодрым, следует вовремя ложиться спать. Родители должны следить за режимом детей и за тем, чтобы они ложились спать в одно и то же время.
Например, если нужно поднять ребенка первоклассника в 7 часов, то лечь он должен не позднее 9 часов вечера.
Например, если нужно поднять ребенка первоклассника в 7 часов, то лечь он должен не позднее 9 часов вечера.
Дети до 8 – 9 лет могут засыпать с одним родителем около 9 часов вечера. Для лучшего отхода в сон можно брать мягкую игрушку и любимые покрывала.
Утреннего хаоса поможет избежать привычки всегда все собирать с вечера: одежду, учебники и тетради.
Дети до восьми лет копируют поведение своих родителей, так что дисциплину следует вводить собственным примером.
Сначала просыпаются родители, потом ребенок. Оставь ребенку еще 20 минут, чтобы он мог полежать в постели, спокойно проснувшись и не опоздав в школу.
Сначала просыпаются родители, потом ребенок. Оставь ребенку еще 20 минут, чтобы он мог полежать в постели, спокойно проснувшись и не опоздав в школу.
Pexels
Просыпаться с будильником или без — личное дело каждого. Если ребенок просит не заводить ему будильник, то родители могут заходить в комнату ребенка: плавно раздвинуть шторы, ласково говорить к ребенку. Главное — не делать это громко или спешно, потому что ребенок проснется уже встревоженным.
Пробудить малышей также помогут ароматы из кухни или домашние питомцы.
Ученые и врачи пришли к выводу, что из-за гормональных сбоев в организме подростков, гормон сна мелатонин производится в разное время, а не так, как это было до пубертата. Именно поэтому поднять ребенка с утра — равносильно пыткам.
Есть несколько правил, которые точно облегчат утренний подъем:
Утренние ритуалы тоже могут помочь. Ведь здоровый сон — залог удачного дня. А сколько часов должен спать ребенок того или иного возраста, мы объясняли тебе в другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!