Чтобы без ссор и опозданий: как правильно будить ребенка после каникул

Сон для детей — одна из важнейших частей их здорового развития — физического и психоэмоционального. Во время длительных выходных у детей сбивается режим дня, поэтому нужно снова наладить часы отхода ко сну и пробуждение утром. Как правильно будить детей утром, объясняет психолог Наталья Шевченко.

Во-первых, чтобы ребенок просыпался бодрым, следует вовремя ложиться спать. Родители должны следить за режимом детей и за тем, чтобы они ложились спать в одно и то же время.

Например, если нужно поднять ребенка первоклассника в 7 часов, то лечь он должен не позднее 9 часов вечера.

Дети до 8 – 9 лет могут засыпать с одним родителем около 9 часов вечера. Для лучшего отхода в сон можно брать мягкую игрушку и любимые покрывала.

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Как будить ребенка утром

Дети до восьми лет копируют поведение своих родителей, так что дисциплину следует вводить собственным примером.

Сначала просыпаются родители, потом ребенок. Оставь ребенку еще 20 минут, чтобы он мог полежать в постели, спокойно проснувшись и не опоздав в школу.

Просыпаться с будильником или без — личное дело каждого. Если ребенок просит не заводить ему будильник, то родители могут заходить в комнату ребенка: плавно раздвинуть шторы, ласково говорить к ребенку. Главное — не делать это громко или спешно, потому что ребенок проснется уже встревоженным.

Пробудить малышей также помогут ароматы из кухни или домашние питомцы.

Как будить подростка в школу

Ученые и врачи пришли к выводу, что из-за гормональных сбоев в организме подростков, гормон сна мелатонин производится в разное время, а не так, как это было до пубертата. Именно поэтому поднять ребенка с утра — равносильно пыткам.

Есть несколько правил, которые точно облегчат утренний подъем:

лучше, чтобы подросток просыпался от будильника;

правильное питание облегчит утреннее пробуждение;

следует нормировать использование гаджетов перед сном — но без запретов;

не бери на себя ответственность за дела подростка, чтобы ребенок мог четко отделять — за что ответственен он, а за что — другие люди;

Утренние ритуалы тоже могут помочь. Ведь здоровый сон — залог удачного дня. А сколько часов должен спать ребенок того или иного возраста, мы объясняли тебе в другом материале.

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