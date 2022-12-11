Щоб без сварок та запізнень: як правильно будити дитину після канікул

Сон для дітей є однією з найважливіших частин їхнього здорового розвитку — фізичного та психоемоційного. Під час тривалих канікул у дітей збивається режим дня, тому треба знову налагодити години відходу до сну та пробудження зранку. Як правильно будити дітей зранку, пояснює психологиня Наталія Шевченко.

По-перше, щоб дитина прокидалася бадьорою, варто вчасно йти спати. Батьки мають стежити за режимом дітей та за тим, щоб діти лягали спати в один і той самий час.

Наприклад, якщо потрібно підняти дитину першокласника о 7 годині, то лягти вона має не пізніше 9 години вечора.

Діти віком до 8 – 9 років можуть засинати з одним із батьків близько 9 години вечора. Для кращого відходу у сон можна брати м’яку іграшку та улюблені покривала.

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Ранкового хаосу допоможе уникнути звичка завжди все збирати з вечора: одяг, підручники та зошити.

Як будити дитину зранку

Діти до восьми років копіюють поведінку своїх батьків, тож дисципліну варто вводити власним прикладом.

Спочатку прокидаються батьки, потім — дитина. Залиши дитині ще 20 хвилин, аби вона могла полежати в ліжку, спокійно прокинувшись та не запізнившись до школи.

Прокидатися з будильником чи без — особиста справа кожного. Якщо дитина просить не заводити їй будильник, то батьки можуть заходити до кімнати дитини: плавно розсунути штори, лагідно говорити до дитини. Головне — не робити це гучно чи поспіхом, бо дитина прокинеться уже стривоженою.

Пробудити малюків також допоможуть аромати з кухні чи домашні улюбленці.

Як будити підлітка до школи

Науковці та лікарі дійшли висновку, що через гормональні збої в організмі підлітків, гормон сну мелатонін виробляється в різний час, а не так, як це було до пубертату. Саме тому підняти дитину зранку — рівносильно тортурам.

Тож є кілька правил, які точно полегшать ранковий підйом:

краще, аби підліток прокидався від будильника;

правильне харчування полегшить ранкове пробудження;

варто внормувати використання гаджетів перед сном — але без заборон;

не бери на себе відповідальність за справи підлітка, аби дитина могла чітко відділяти — за що відповідальна вона, а за що — інші люди;

Ранкові ритуали також можуть допомогти. Адже здоровий сон — запорука вдалого дня. А скільки годин має спати дитина того чи іншого віку, ми пояснювали тобі в іншому матеріалі.

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