Что будет, если ребенок будет мало спать? Американские ученые провели исследование

Едва ли не всем родителям известно, как сложно вечером уложить ребенка спать. Особенно, когда в его или ее жизнь уже ворвались мультики, телефоны и планшеты. Почему важно ограничивать детский организм от возбудителей психического состояния и почему ночной сон так важен?

Ученые американской Академии медицины сна провели исследования и поделились результатами. Редакция Вікна-новини передает эти знания украинским родителям.

Рекомендуемое время сна

По данным ученых, все дети, у которых недостаточно качественного сна, попадают в группу риска — они могут почувствовать сбои в работе мозга. Кроме того, недосыпание губительно влияет на когнитивное развитие.

Дети дошкольного и раннего школьного возраста (6-12 лет) должны спать от девяти до двенадцати часов ночью.

Если сон ребенка длится менее девяти часов, у него могут возникнуть проблемы с памятью, интеллектуальным развитием и общим самочувствием.

Такие симптомы коррелируют и с худшими диагнозами, связанными с психическим здоровьем: депрессия или тревога, импульсивное поведение или гиперактивность.

Впоследствии ученые описали результаты проведенного исследования. Профессор диагностической радиологии и ядерной медицины Зе Ван признал, что некачественный и быстрый сон наносит невосполнимый вред на длительный период жизни.

— Дети, спавшие менее девяти часов в сутки, в начале исследования имели меньше серого вещества или меньший объем в определенных областях мозга, ответственных за внимание, память и контроль торможения по сравнению с теми, кто имел здоровый сон и привычки.

Эти отличия сохранялись через два года, и это тревожное открытие, свидетельствующее о долговременном вреде для тех, кто не высыпается.

По словам ученых, текущие рекомендации касательно детского сна приобретают все большую актуальность. К тому же, согласно результатам исследований, дети с достаточным количеством часов сна по мере взросления нуждаются во все меньшем времени, чтобы выспаться — и это нормально в подростковом возрасте.

Американская академия педиатрии советует родителям следить за здоровым сном своих детей.

Среди их советов — сделать достаточный сон приоритетом семьи, соблюдать обычный режим сна, поощрять физическую активность в течение дня, ограничить время перед экраном и полностью отказаться от экрана за час до сна.

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