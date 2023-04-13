Говорить о малышах, а не собственных перипетиях: как сказать ребенку о разводе родителей

По разным причинам взрослые люди расходятся, но у них остается общий ребенок. Когда брак не удалось сохранить — не повлияли ни разговоры, ни помощь психолога — необходимо честно признаться в этом ребенке.

Но как это сделать, ведь ребенок при разводе чувствует себя растерянным, тревожным, чувствует боль.

Как сообщить ребенку о разводе родителей, отвечает кандидат психологических наук, Светлана Арефния.

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Как сказать ребенку о разводе родителей

— Для начала следует собраться всей семьей и говорить только о ребенке, — отмечает психолог. — Не об отношениях взрослых, что они подошли или не подошли друг другу. Ибо ребенок этого не понимает и не захочет понимать.

Следует отметить: родители теперь не будут жить вместе, но ребенок будет видеться с обоими родителями так часто, как это будет возможно.

Надо дать ребенку четкий план, по которому дальше будет складываться жизнь каждого из членов семьи.

По словам психолога, ребенку нужно дать понять, что его любят и о нем заботятся.

— Ребенок должен понимать, что родители его опекают, они будут с ним отдыхать, хотят быть рядом, но сейчас взрослые будут жить отдельно.

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Надо особо акцентировать внимание на том, что будут делать родители для ребенка при изменении этих условий.

Тогда ребенок будет обращать внимание именно на то, что будет его касаться, а не личных отношений обоих родителей.

— Очень важно не обсуждать с ребенком никаких мелочей ваших отношений, не вовлекать ребенка в личные переживания каждого взрослого и семейные перипетии, — подчеркивает Светлана Арефния.

Также важно, чтобы после развода взрослые не становились врагами. Как строить взаимодействие после расставания с любимым человеком, рассказывали в материале.

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